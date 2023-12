MLB: Johan Santana y el momento en que dijo: “las Grandes Ligas no son para mí”

Durante la primera década de esta centuria, Johan Santana se consolidó como el mejor lanzador venezolano de siempre así como el número 1 en las Grandes Ligas, la gran meca a donde todos los peloteros quieren llegar y establecerse porque implicaría por automatismo un drástico cambio de vida, primordialmente en el aspecto económico.

Aunque esa realidad del mismo modo arropó al serpentinero zurdo nativo de Tovar estado Mérida, como en muchos casos para él esos primeros pasos en el máximo nivel no fueron sencillos, en su caso particular ni de cerca estuvieron dentro de sus rangos de aspiraciones elementales como beisbolista profesional.

El “Gocho”, antes de que se estableciera de modo definitivo con ese mote, desde siempre se consideró un pleno lanzador abridor, con absoluta confianza en sus cualidades para ser integrante de una rotación de iniciadores en la que aspiraba a ser el brazo número 1. Esa certeza lo arropó incluso antes de debutar en las Mayores, así lo expresó este 17 de diciembre durante los actos correspondientes a su entronización al Salón de la Fama y Museo de Beisbol Venezolano.

En su narrativa, Johan Alexander confesó que sus primeros 3 años en el Big Show la frustración le embargó, esto porque durante sus primeras 41 subidas al montículo, solo en 23 de ellas las realizó en funciones de abridor. Al verse bajo esas circunstancias en 2003 procedió a realizar una insólita petición a su agente, Peter Greenberg:

“Le dije que deseaba ser bajado a Ligas Menores, porque si así (como pitcher de relevo) iba a estar en las Grandes Ligas, estas no eran para mí, no era lo que quería porque en el beisbol me veía solo como lanzador abridor, además, sabía que tenía todo para estar en la rotación de los Twins de Minnesota o de cualquier equipo”, espetó.

En ocasiones hemos oído que toda regla tiene su excepción y de manera increíble, Santana en ese momento lo fue, es del todo contradictorio que un jugador pida ser degradado de nuevo a cualquier sucursal en las categorías de desarrollo, al punto, que su abogado recalcó “nunca haber recibido ese tipo de solicitud de cualquiera de sus clientes, que por el contrario, siempre le llamaban para preguntar cuándo llegaría el llamado a la gran meca”.

Pero así lo hizo Johan Santana y vaya que tenía razón, Greenberg conversó con los ejecutivos gemelos, en 2004 el criollo recibió la oportunidad y nunca más trabajó como serpentinero de relevo; lo que es mejor, ese mismo año se erigió como el primero nacido en esta tierra en hacerse con el galardón más importante que pueda recibir un escopetero, el Premio Cy Young tras liderar la Liga Americana en promedio de carreras limpias permitidas (2.61), ponches (265), whip (0.92) promedio de ponches por cada 9 entradas (10.5), así como las Mayores en ERA+ (182).

Para más, en 2006 se ratificó como el número 1 de ese momento al apuntalar el Big Show con su Triple Corona de Pitcheo, siendo líder en victorias (19), abanicados (245) y ERA (2.77). Por su puesto también ganó el Cy Young.

¡Y pensar que el muchacho llegó a decir que las Grandes Ligas no eran para él!.