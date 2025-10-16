Los Yankees cruzan los dedos: ¿Qué le pasó a Anthony Volpe?

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo para reparar un desgarro del labrum. Así lo dieron a conocer este miércoles Joel Sherman y Greg Joyce del New York Post, un día después de la intervención.

Volpe, de ascendencia mexicana, se lesionó en mayo al intentar una jugada de clavado. A pesar de la dolencia, el infielder solo se perdió un partido, regresando rápidamente al campo para terminar la temporada con los “Mulos del Bronx”.

¿Afectó la lesión su rendimiento?

La temporada 2025 de Volpe fue decepcionante, con promedios de .212/.272/.391, números similares a los del resto de su joven carrera. Ahora, el equipo y la prensa se preguntan cuánto de ese bajo rendimiento se puede atribuir a que el campocorto jugó con una lesión parcial desde mayo hasta los playoffs en octubre.

Randy Miller, de NJ.com, señaló: “Menos de una semana después de que los Yankees fueran eliminados por los Blue Jays en una Serie Divisional, Volpe se sometió a una cirugía para reparar su hombro”.

Pronóstico y Regreso

Se espera que el ganador del Guante de Oro se recupere a tiempo para la temporada 2026. Sin embargo, su regreso podría retrasarse dependiendo de la evolución de su rehabilitación.

Los Yankees esperan que esta cirugía ayude a Volpe a recuperar su mejor forma. No obstante, dependiendo de cómo se recupere su cuerpo de la intervención, el equipo no podrá evaluar completamente los resultados sino hasta bien entrada la próxima temporada. El campocorto tendrá una presión considerable para mejorar su juego en 2026.