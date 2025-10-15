El Papa es del 'Southside': Así 'troleó' a un hincha de los Cachorros de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El sumo pontífice León XIV nunca ha ocultado su pasión por el béisbol. Es un fanático declarado de los Medias Blancas de Chicago y se le ha visto incluso usando la gorra de los White Sox durante audiencias generales.

La pasión del máximo líder de la Iglesia Católica por el equipo del “Southside” tuvo un nuevo y divertido episodio este miércoles, cuando el Papa “troleó” a un aficionado de los Cachorros de Chicago (Cubs) en plena Plaza de San Pedro.

El divertido cruce

Mientras León XIV recorría la Plaza de San Pedro en el Papamóvil, un espectador gritó a todo pulmón: “¡Vamos Cachorros!” (el equipo rival).

El pontífice, sin dudarlo, respondió en español: “¡Han perdido! ¡Perdieron!”, refiriéndose a la reciente eliminación de los Cachorros en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

La temporada de los Cachorros terminó el pasado fin de semana, cuando cayeron ante los Cerveceros de Milwaukee en el quinto juego de la Serie Divisional. El equipo del North Side casi logra una remontada épica, borrando un déficit de 2-0 en la serie con victorias consecutivas en Wrigley Field, pero no fue suficiente.

Aunque los White Sox atraviesan un duro momento (registrando en 2024 su peor campaña histórica en la MLB), la eliminación de su clásico adversario, los Cubs, despertó una sonrisa en el pontífice oriundo del “Southside” de Chicago y motivó su divertida “cargada” al hincha del equipo rival.