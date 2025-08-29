MLB

Infielder cubano de los White Sox sale lesionado por choque con Aaron Judge (+Detalles)

Por Daniel Morales
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 12:54 am
El infielder cubano de los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, abandonó el encuentro de este jueves ante los Yankees de Nueva York, luego de un duro choque con el capitán de los “Mulos del Bronx”, Aaron Judge.

La colisión entre el jardinero y el primera base ocurrió en la parte alta de la quinta entrada, al intentar estirarse para recibir el tiro abierto de Curtis Mead desde justo detrás de la tercera base.

Desconocen el tiempo de baja

El tiro de Mead desde el borde del césped del jardín exterior y justo dentro de la línea de foul llegó cuando Judge estaba a punto de llegar a la primera base.

Al parecer, la pierna izquierda de Judge golpeó la mano izquierda de Vargas (la mano del guante) mientras corría hacia primera. El guante de Vargas se le cayó al suelo, desplomado por el dolor.

De acuerdo con el conjunto de la ciudad de los vientos, Vargas tiene programada una resonancia magnética para este viernes. Se desconoce cuánto tiempo estará de baja. “Lo siento más en la palma de la mano”, dijo Miguel Vargas tras el encuentro. “Me duele un poco. Ojalá mañana tengamos una mejor respuesta”.

La jugada se marcó como sencillo de Judge, quien avanzó a segunda con el tiro abierto, lo que también permitió que Ben Rice anotara, rompiendo el empate.

