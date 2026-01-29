NBA: Mira los partidos para la jornada de este 29 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons tienen la objetivo de mandar en sus conferencias durante toda la temporada de la NBA y buscarán demostrarlo en una jornada atractiva para este jueves 29 de enero en los mejores tabloncillos del mundo.

En el Oeste, la tropa de Shai Gilgeous-Alexander parece no tener rivales con una diferencia de 5.5 partidos de su más cercano perseguidor (San Antonio Spurs) e intentará seguir incrementando esa ventaja contra unos complicados Minnesota Timberwolves, que se encuentra igualados en el quinto puesto junto a Los Angeles Lakers con récord de 29 victorias y 19 reveses.

Del otro lado, Detroit luce aún más despegado de la cima en la Conferencia Este con seis juegos de diferencia de New York Knicks y Boston Celtics, quienes comparten la segunda casilla. El combinado de Míchigan saltarán al taloncillo del PHX Arena para medirse a Phoenix Suns, que han ganado seis de los últimos 10 desafíos en esta segunda parte de la campaña de NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 29 DE ENERO