NBA: Mira los partidos para la jornada de este 29 de enero

Thunder y Timberwolves se ven caras como principal duelo atractivo para la cartelera de este jueves por la noche en la NBA

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 11:30 am
NBA: Mira los partidos para la jornada de este 29 de enero
Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons tienen la objetivo de mandar en sus conferencias durante toda la temporada de la NBA y buscarán demostrarlo en una jornada atractiva para este jueves 29 de enero en los mejores tabloncillos del mundo.

En el Oeste, la tropa de Shai Gilgeous-Alexander parece no tener rivales con una diferencia de 5.5 partidos de su más cercano perseguidor (San Antonio Spurs) e intentará seguir incrementando esa ventaja contra unos complicados Minnesota Timberwolves, que se encuentra igualados en el quinto puesto junto a Los Angeles Lakers con récord de 29 victorias y 19 reveses.

Del otro lado, Detroit luce aún más despegado de la cima en la Conferencia Este con seis juegos de diferencia de New York Knicks y Boston Celtics, quienes comparten la segunda casilla. El combinado de Míchigan saltarán al taloncillo del PHX Arena para medirse a Phoenix Suns, que han ganado seis de los últimos 10 desafíos en esta segunda parte de la campaña de NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 29 DE ENERO

  • Sacramento Kings vs Philadelphia Sixers
  • Milwaukee Bucks vs Washington Wizards
  • Houston Rockets vs Atlanta Hawks
  • Miami Heat vs Chicago Bulls
  • Charlotte Hornets vs Dallas Mavericks
  • Brooklyn Nets vs Denver Nuggets
  • Detroit Pistons vs Phoenix Suns
  • Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves

Jueves 29 de Enero de 2026
Baloncesto