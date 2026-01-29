Rumores en la NBA: Dejounte Murray busca un cambio de aires y pone en alerta al mercado

Suscríbete a nuestros canales

El tablero de la NBA vuelve a sacudirse a pocos días de la fecha límite de traspasos. Según informes recientes, el base estelar Dejounte Murray y su agencia de representación, Klutch Sports, estarían abiertos a buscar un nuevo destino fuera de los New Orleans Pelicans. Esta noticia marca el inicio de lo que promete ser un cierre de mercado frenético para la franquicia de Luisiana.

Un regreso complicado

La etapa de Murray en New Orleans no ha sido el cuento de hadas que la gerencia imaginó cuando lo adquirieron desde Atlanta en 2024. Tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en enero de 2025, el jugador ha pasado el último año en un largo proceso de recuperación y aún no ha debutado en la presente temporada 2025-26.

A este panorama físico se suma una realidad táctica: los Pelicans han reestructurado su rotación exterior. Con la llegada de Jordan Poole y el ascenso del novato sensación Jeremiah Fears, el espacio para Murray parece haberse reducido. Fuentes de la liga indican que tanto el jugador como el equipo ven con buenos ojos una salida que permita a Murray recuperar su mejor versión en un entorno con menos competencia interna.

El factor económico y los pretendientes

El movimiento no será sencillo. Murray tiene un contrato vigente de tres años y aproximadamente 94 millones de dólares, una cifra considerable para un jugador que viene de una lesión de gravedad. Sin embargo, su talento como defensor perimetral y organizador de juego sigue siendo un activo muy valorado.

Varios equipos ya han empezado a sondear la situación:

Milwaukee Bucks: Los informes sugieren que Milwaukee busca piezas de impacto inmediato para rodear a Giannis Antetokounmpo y convencerlo de su compromiso a largo plazo.

Brooklyn Nets: Un equipo en reconstrucción que podría absorber el contrato de Murray para rehabilitar su valor de mercado y usarlo como moneda de cambio futura.

Contendientes de la Conferencia Oeste: Se rumorea que equipos necesitados de defensa en el perímetro están monitoreando los informes médicos del jugador.

Cuenta regresiva hacia el 5 de febrero

Con los Pelicans situados en la parte baja de la tabla y una dirección deportiva liderada por Joe Dumars y Troy Weaver buscando flexibilidad financiera, la salida de Murray parece ser el primer dominó en caer. El reloj corre y la oficina de New Orleans deberá decidir si acepta selecciones de Draft o prefiere jugadores veteranos que puedan aportar de inmediato a una reconstrucción acelerada.