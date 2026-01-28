Jrue Holiday en el radar de los New York Knicks

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder en la Conferencia Este, los New York Knicks han puesto sus ojos en el veterano base y especialista defensivo Jrue Holiday. Según informes recientes de Marc Stein, la gerencia neoyorquina está explorando activamente los caminos necesarios para traer al actual jugador de los Portland Trail Blazers al Madison Square Garden antes de la fecha límite de traspasos.

La pieza que falta en el rompecabezas de Leon Rose

La búsqueda de Holiday por parte de los Knicks no es una reacción impulsiva a los resultados recientes, sino un movimiento calculado que responde a dos pilares estratégicos fundamentales para la franquicia:

1. El "Efecto Giannis": Un imán para la superestrella griega La razón más ambiciosa detrás de este interés es la conexión directa entre Jrue Holiday y Giannis Antetokounmpo. Holiday fue la pieza definitiva que ayudó a Giannis a conquistar su anillo en Milwaukee en 2021.

Ante los crecientes rumores de que el "Greek Freak" podría buscar una salida de los Bucks, los Knicks ven en Holiday el reclamo perfecto. La presunción interna es que contar con uno de los compañeros favoritos y más respetados por Giannis convertiría a Nueva York en el destino indiscutible para la superestrella si esta decide cambiar de aires.

2. El complemento perfecto para Jalen Brunson Desde el punto de vista táctico, la dirección deportiva de los Knicks mantiene desde hace tiempo una profunda admiración por el juego de Holiday. Su capacidad para defender a la estrella rival, su inteligencia en la toma de decisiones y su experiencia en campeonatos (habiendo ganado con Milwaukee y Boston en esta década) lo posicionan como el socio ideal en el backcourt para Jalen Brunson. La llegada de Holiday liberaría a Brunson de cargas defensivas pesadas, permitiéndole explotar aún más su faceta anotadora.

Desafíos financieros y el "Segundo Delantal"

A pesar del entusiasmo, la operación presenta desafíos complejos. Los Knicks deben navegar por las estrictas reglas del nuevo convenio colectivo (CBA). Al ser un equipo que roza el "segundo delantal" impositivo, cuadrar el salario de Holiday requiere una ingeniería financiera precisa:

Activos en juego: Fuentes de la liga sugieren que cualquier paquete por Holiday tendría que incluir contratos significativos y capital de draft. Esto pone en el centro de la conversación nombres como los de Mitchell Robinson o incluso piezas más grandes si se busca una reestructuración profunda.

La postura de Portland: Los Trail Blazers, en pleno proceso de reconstrucción, buscan maximizar el valor de sus veteranos. El precio por un jugador del calibre de Holiday, con su pedigrí de campeón, no será bajo.

Un mensaje de ambición total

El interés en Jrue Holiday envía un mensaje claro al resto de la liga: los Knicks no se conforman con ser un equipo de playoffs, buscan la excelencia total. Tras el éxito de la Copa de la NBA en diciembre, la organización siente que está a solo un movimiento de distancia de competir seriamente por el trofeo Larry O'Brien.

La veteranía de Holiday aportaría la "cultura de campeonato" que los Knicks han buscado instaurar bajo el mando de Tom Thibodeau. Su presencia en el vestuario sería invaluable para los jóvenes talentos del equipo, ofreciendo estabilidad en los momentos de alta presión de la postemporada.