NBA: ¡El más irónico! Mira lo que dice esta figura de Phoenix Suns sobre el altercado con Draymond Green

Este martes 12 de diciembre, Draymond Green, estrella de los Golden State Warriors volvió a protagonizar uno de los momentos más violentos de la actual temporada de la NBA luego de propinarle un fuerte golpe en la cara al ala-pívot bosnio de los Phoenix Suns, Jusuf Nurkic.

Tras esta acción, el alero del conjunto de San Francisco fue expulsado del partido dejando vulnerables a sus compañeros, quienes sufrieron una nueva derrota para seguir entre los puestos lejanos a los playoff.

Luego de este incidente, Nurkic se pronunció sobre dicho altercado, en el cual lo hizo de forma irónica, ya que tomó en consideración acciones pasadas de Green durante el actual curso de competiciones, donde ha recibido múltiples expulsiones por su comportamiento.

Ante esto, Nurkic hizo referencia al estrangulamiento que Green le propinó al jugador francés de los Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert. “No sé que le está pasando… personalmente, siento que ese hermano necesita ayuda. Me alegro que no haya intentado estrangularme. Eso no tuvo nada que ver con el baloncesto. Yo sólo estoy ahí afuera intentando jugar baloncesto”, expresó Nurkic a medios internacionales.

Al parecer Green se habría disculpado con el jugador de los Suns, ya que no tenía la intención de golpearlo, sin embargo, en el momento de la acción no se contuvo y se mostró molesto, pero después todo parecía haber sido un accidente, pero esto no fue suficiente para que el árbitro a cargo le propinara una nueva expulsión a Green durante esta campaña.