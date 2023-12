NBA: ¡Nuevo objetivo! Los Ángeles Lakers ficharán a la superestrella de Golden State Warriors

Los Ángeles Lakers se mantienen estudiando el mercado para conocer los posibles nombres que reclutarán durante la fecha límite de cambios, donde intentarán mejorar su plantilla para tener más chances de luchar por el campeonato de la NBA.

De acuerdo a informaciones de medios internacionales, los Lakers tienen muchas intenciones de reclutar a un nuevo francotirador, ya que en este aspecto no son los mejores y necesitan más armas para medirse ante los equipos más difíciles de la liga.

Es por ello que todo apunta a que exista un cierto interés en Klay Thompson, una de las estrellas de los Golden State Warriors, quien se caracteriza por ser un buen lanzador y que podría formar parte de los Lakers próximamente.

Al parecer esta unión no sería tan descabellada de pensar, ya que Thompson parece tener claro que los Warriors no le ofrecerán el dinero que él desea al finalizar el actual curso de competiciones, por lo que deberá probar suerte en otro equipo, y es aquí donde se hace la pregunta ¿por qué no hacerlo en los Lakers?, ya que es uno de los jugadores que ha tenido cierta vinculación con dicha franquicia.

Es muy posible que esto suceda, tomando en cuenta que, si los Lakers no consiguen adquirir a Zach LaVine, intentarán con otros nombres para así asegurar tener mejores componentes que les permita conseguir resultados positivos.

Actualmente, Thompson promedia 15.8 puntos, 3.9 rebotes y 2.1 asistencias por partido, siendo el segundo jugador más ofensivo de los Warriors, por detrás de Stephen Curry, aunque muy lejos de su mejor versión.