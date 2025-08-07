Autoridades estadounidenses desmienten fallecimiento del influercer venezolano detenido en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desmintió la información relacionada con la muerte de un migrante venezolano, el cual fue detenido en Florida. Las autoridades confirmaron que, el aprehendido identificado como Luis Manuel Rivas Velásquez, está recibiendo la atención médica necesaria al desmayarse en el centro de detención.

En un comunicado oficial, Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad informó que “Rivas Velásquez se desmayó y fue llevado al hospital por precaución”. De igual modo, señaló que el migrante venezolano posee un historial delictivo que incluye arresto por robo en Miami.

"El ICE se toma muy en serio su compromiso de proteger a quienes están bajo su custodia. Nos aseguramos de que los inmigrantes indocumentados tenga acceso a atención médica adecuada", precisó McLaughlin.

¿Cómo surgieron las especulaciones sobre su muerte?

Las especulaciones surgieron después de que el pasado 6 de agosto, sus familiares denunciaran su muerte a través de las redes sociales. Esto, luego de observar varias ambulancias saliendo del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”. La situación generó zozobra e incertidumbre en sus allegados y su pareja, Rosana Navas.

Aunque Rivas había firmado un documento y esperaba su deportación, fue aprehendido por las autoridades. Actualmente, el Gobierno estadounidense ha endurecido las medidas en contra de los migrantes por directrices de la administración de Donald Trump, para mitigar la delincuencia en el país norteamericano y garantizar el acceso legal.

Pronunciamiento de su pareja Rosana Navas

Recientemente, su pareja, Rosana Navas, se pronunció en redes sociales, donde pidió disculpas sobre lo ocurrido. En el relato, aseguró que las alarmas se encendieron cuando familiares y conocidos visualizaron las ambulancias en el centro de detención, causando conmoción y preocupación.

“Esa información que nos dieron es falsa, y él está bien y está vivo, pido perdón a todos y al gobierno de Estado Unidos”, puntualizó.

De igual modo, exhortó a las autoridades estadounidenses a informar sobre el estado de salud de Velásquez. “Solo queremos una prueba de vida, y que dejen de jugar y no especulen cosas que no son”.