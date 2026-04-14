LeBron James le tira con todo a Kevin Durant previo a la serie de playoffs

Suscríbete a nuestros canales

La atmósfera de la postemporada de la NBA ha alcanzado su punto de ebullición antes de que el primer balón sea lanzado al aire. En una rueda de prensa que prometía ser protocolaria, LeBron James, el máximo anotador de todos los tiempos y líder de Los Ángeles Lakers, ha lanzado un dardo directo hacia uno de sus rivales más icónicos: Kevin Durant.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar nuevamente a Durant en una serie de eliminación directa, James no solo aceptó el reto, sino que cuestionó el legado histórico de "KD" en sus enfrentamientos directos, haciendo alusión a la etapa más dominante de Durant en los Golden State Warriors.

Cuentas pendientes y una rivalidad histórica

La relación entre James y Durant es una de las más complejas en la historia del deporte. Han compartido vestuario en el Team USA y se han elogiado mutuamente durante años, pero la competitividad de LeBron parece haber aflorado en un momento crítico de la temporada.

"Ya sabes... Tenemos muchas cosas pendientes", afirmó James con una mirada fija en los reporteros. "Él sabe que sin Steph Curry a su lado no puede vencerme. Es una realidad estadística y competitiva que está ahí. Espero que esta vez demuestre que estoy equivocado", añadió entre risas, aunque con un tono que muchos analistas interpretan como un desafío psicológico deliberado.

Las palabras de James hacen referencia a las Finales de la NBA de 2017 y 2018, donde Durant, junto a Stephen Curry y los Warriors, venció a los Cleveland Cavaliers de LeBron. Sin embargo, James parece sugerir que esos anillos tienen un asterisco debido al "super equipo" que los rodeaba, recordando que antes de esa unión, él logró imponerse a Durant en las Finales de 2012.

El impacto en la liga y las redes sociales

Las declaraciones han generado un terremoto mediático de forma instantánea. La narrativa de la "dependencia de Curry" es un tema sensible para Durant, quien ha pasado los últimos años de su carrera tratando de liderar proyectos en Brooklyn, Phoenix y Rockets para cimentar su legado fuera de la sombra de Golden State.

¿Estrategia o realidad?

Expertos de la liga sugieren que este movimiento de LeBron es puramente estratégico. A sus 41 años, "El Rey" sabe que el aspecto mental es tan crucial como el físico. Al presionar a Durant de esta manera, traslada toda la carga de la prueba hacia el alero de los Rockets. Si Durant pierde, la narrativa de LeBron se confirmará; si gana, James simplemente habrá "motivado" a un colega, manteniendo su imagen de competidor feroz.