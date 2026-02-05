Jonathan Kuminga no se esperaba ser traspasado de Golden State

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de traspasos de la NBA ha vuelto a demostrar su naturaleza implacable. En un movimiento que ha enviado ondas de choque a través de toda la liga, los Golden State Warriors han llegado a un acuerdo para traspasar al joven alero Jonathan Kuminga a los Atlanta Hawks.

Según fuentes cercanas al jugador, Kuminga quedó "completamente impactado" al recibir la noticia, ya que se consideraba una pieza inamovible del futuro a largo plazo de la franquicia de la Bahía.

El traspaso, que pone fin a una etapa de cuatro años para el jugador congoleño en San Francisco, marca un cambio de rumbo drástico para los Warriors, quienes parecen estar priorizando la adquisición de veteranos o flexibilidad salarial inmediata sobre el desarrollo de su talento joven más prometedor.

El factor sorpresa: Un divorcio inesperado

A pesar de que los rumores de traspaso son una constante en la vida de un jugador profesional, el entorno de Kuminga asegura que el joven alero no vio venir este movimiento. Tras una temporada en la que Kuminga dio pasos agigantados en su evolución, consolidándose como una amenaza ofensiva y un defensor versátil, se esperaba que los Warriors construyeran su rotación defensiva alrededor de él.

"Jonathan estaba profundamente comprometido con la cultura de los Warriors", afirmó una fuente anónima cercana al vestuario. "Recibir la llamada informándole que su destino estaba en Atlanta fue un golpe seco. El sentimiento de 'shock' no es solo por el cambio de ciudad, sino por la ruptura de una relación que él creía sólida con la gerencia liderada por Mike Dunleavy Jr.".

Atlanta Hawks: Un nuevo escenario para el talento de Kuminga

Para los Atlanta Hawks, la adquisición de Kuminga representa un triunfo estratégico significativo. La franquicia de Georgia ha estado buscando un alero con capacidad atlética de élite y potencial de estrella para complementar su esquema ofensivo.

En Atlanta, Kuminga tendrá la oportunidad de asumir un rol protagonista que a menudo se veía limitado en Golden State por la jerarquía establecida por figuras como Stephen Curry y Draymond Green.

Los analistas sugieren que este cambio, aunque doloroso inicialmente para el jugador, podría ser el catalizador necesario para que Kuminga alcance el estatus de All-Star. Con los Hawks en medio de una reconfiguración de su plantilla, Jonathan llega como la pieza central de un nuevo proyecto que busca devolver al equipo a la relevancia en la Conferencia Este.