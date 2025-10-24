¿Accidentes o Intencionalidad? Las jugadas sospechosas por las que Terry Rozier es investigado

Suscríbete a nuestros canales

El escolta del Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado la madrugada del jueves en Orlando, Florida, como parte de una investigación del FBI sobre apuestas ilegales. Según las autoridades, Rozier estaría involucrado en un esquema para utilizar información privilegiada de la NBA con el fin de apostar en resultados y estadísticas específicas de los partidos.

La acusación señala que el jugador, junto a otros implicados, compartió datos internos a cambio de ganancias o tarifas fijas, lo que ha sido calificado por el fiscal federal Joseph Nocella Jr. como “uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”.

La investigación se centra en varias jugadas de la temporada pasada, donde el rendimiento de Rozier en estadísticas de “prop bets” o apuestas de utilería fue inusualmente bajo. La coincidencia de múltiples errores de alto impacto en estas métricas ha despertado dudas sobre la integridad de su desempeño en la cancha. Entre los aspectos bajo escrutinio se encuentran pérdidas de balón inexplicables, tiros cortos o forzados, y entregas de balón que resultan en turnovers, acciones que afectan directamente las apuestas de “Under” en puntos, asistencias y balones perdidos.

Las jugadas bajo la lupa

Las secuencias compiladas muestran, por ejemplo, pases forzados que terminan en pérdidas, tiros de tres puntos cortos en situaciones de transición y dribble handoffs que derivan en turnovers inmediatos. Comentarios de narradores durante esos partidos subrayan la extrañeza de estos errores, señalando que Rozier parecía tener “una noche complicada”, un patrón que, según los investigadores, podría haberse repetido de manera intencional para beneficiar apuestas en su contra.

Aunque estos errores aislados podrían considerarse una mala noche en la cancha, la combinación de varias jugadas de este tipo ha llevado al FBI a investigar si se trató de un patrón deliberado.

Las autoridades buscan determinar si Terry Rozier y sus posibles cómplices manipularon resultados y estadísticas para obtener beneficios en el mercado de apuestas deportivas, lo que representaría un serio caso de corrupción dentro de la NBA. Por ahora, el escolta se mantiene bajo investigación, mientras la liga y la justicia federal analizan las implicaciones de este escándalo.