Estos serían los 12 elegidos por Néstor "Che" García para República Dominicana en la Americup

La selección de baloncesto de la República Dominicana ya comienza a perfilar su plantel de cara a la FIBA AmeriCup 2025, y el listado de 12 jugadores que enfrentó a Puerto Rico en un partido amistoso el pasado fin de semana podría ser la base definitiva para el torneo continental. Bajo la dirección del entrenador argentino Néstor "Che" García, el equipo mostró carácter y profundidad en San Juan, lo que ha abierto el debate sobre si este será el grupo que defienda los colores nacionales en la cita oficial.

Posible 12 dominicano para viajar a Managua

Los convocados para ese compromiso fueron: Andres Feliz, Ángel Delgado, Ángel Núñez, Anderson García, Anyeuri Castillo, Eloy Vargas, Gelvis Solano, Jassel Pérez, Joel Soriano, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero y Richard Bautista. Se trata de una combinación interesante de talento joven y experiencia, que refleja la amplitud de recursos con la que cuenta el baloncesto dominicano en la actualidad.

El núcleo conformado por estas figuras representa un grupo sólido y competitivo, con varios de los jugadores más destacados del país en los últimos años. La presencia de bases dinámicos como Feliz y Solano, sumada a la fortaleza interior de Delgado, Soriano y Vargas, ofrecen un equipo balanceado en ambos costados de la cancha. Además, nombres como Guerrero, Suero y Bautista aportan versatilidad en las alas, elementos claves en el baloncesto moderno.

Ausencias de peso

Sin embargo, no se puede pasar por alto la ausencia de piezas de renombre internacional como Chris Duarte o Karl-Anthony Towns, quienes en los últimos años han sido estandartes del baloncesto dominicano en la NBA y en competencias FIBA. Tampoco figura Víctor Liz, histórico líder ofensivo de la selección, cuya experiencia y capacidad anotadora siempre resultan diferenciales en torneos de este nivel.

La incógnita queda planteada: ¿será este el grupo definitivo que disputará la AmeriCup 2025 o se producirán ajustes con la inclusión de las grandes figuras? Lo cierto es que, con o sin esos nombres, la República Dominicana cuenta con un equipo competitivo, capaz de medirse ante las principales potencias del continente y de aspirar a un lugar de protagonismo en el torneo.

El elenco dominicano formará parte en la FIBA Americup 2025 del grupo C, donde enfrentará a Nicaragua, Argentina y Colombia.