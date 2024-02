FIBA AmeriCup: ¿A qué hora juega Venezuela vs. Colombia en Medellín?

La Vinotinto de las Alturas se prepara para su segundo juego frente a Colombia por las Eliminatorias a la Americup este domingo 25 de febrero.

El segundo encuentro de estas eliminatorias se llevará a cabo en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín. El encuentro será a las 7:10 pm hora de Venezuela, 6:10 pm hora de Colombia.

Venezuela viene de derrotar con comodidad a Colombia el pasado jueves por marcador de 79-60 en el Domo José María Vargas de La Guaira. Este fue el único encuentro que disputará la Vinotinto de las Alturas en territorio venezolano este año.

Esta jornada de domingo tendrá otros encuentros de las Eliminatorias de la Americup 2025:

Chile vs. Argentina

Bahamas vs. Puerto Rico

Cuba vs. Estados Unidos

Este lunes 26 de febrero habrá cuatro encuentros que cierran la doble fecha de estas eliminatorias:

Panamá vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

México vs. Dominicana

Nicaragua vs. Canadá

República Dominicana remontó ante México para llevarse la victoria

República Dominicana se impuso este viernes a México por 84-70 en su primer encuentro clasificatorio para el Americup 2025 de baloncesto, al remontar en el último cuarto un partido en el que el equipo visitante estuvo por delante gran parte del tiempo y con el mexicano Gabriel Girón como máximo anotador, con 25 puntos.

Los 14 puntos de diferencia que mostró el marcador al final del encuentro, disputado en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, contrastó con lo vivido en la cancha en los tres cuartos anteriores: los dos primeros acabaron con México por delante (19-24 y 32-36) y el tercero en tablas (56-56).

Tras una primera mitad en la que la selección mexicana que entrena Omar Quintero aventajó en todo momento a los dominicanos dirigidos por David Díaz, en la segunda estos fueron poco a poco ganando terreno para terminar imponiéndose con un muy buen último cuarto y, así, llegar con esta victoria al partido de vuelta en México el lunes próximo.