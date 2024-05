¡Ahí no es! 5 señales inequívocas que tu ex no quiere volver contigo

En ocasiones las personas se encuentran sumergidas en relaciones que ya no dan para más. A pesar de eso, luego de terminar se encuentran en un proceso de culpa y quieren retomar la relación; para evitar ese mal momento aquí te van 5 señales inequívocas que tu ex no quiere volver contigo.

Las segundas partes nunca son buenas, pasa en las películas y también en la vida real. Por esa razón, lo mejor es dar por terminada una relación cuando ambos ya no sienten lo mismo; el problema es aferrarse a los buenos momentos y a ese estado de confort.

Sin embargo, en muchos casos cuesta entender y darse cuenta que una persona ya no quiere estar contigo; como cada quien quiere de una manera diferente cuesta mucho entender las situaciones, para no sufrir más; aquí te van 5 señales inequívocas, que ahí no es.

5 señales que tu ex no quiere volver contigo

Este puede herir susceptibilidades, pero en este punto lo importante es ser claro y preciso; respiren profundo y prepárense que vamos cortita y al pie.

1 - Mal trato

Una actitud hostil siempre es señal inequívoca que esa persona ya no quiere estar contigo. No hay motivos ni razones para estar con alguien que no te trata con respeto y cariño; no hay que hacerse ilusiones de cambio, ahí no es.

2 - No hay interés

La falta de interés también es señal inequívoca que esa persona no quiere contigo. En ocasiones excusamos eso por el trabajo o cualquier ocupación, la realidad es que hay tiempo para todo. De hecho, si luego de terminar no te busca para nada, es porque ya no formas parte de sus prioridades.

3 - No quiere hablar

Al terminar una relación, lo normal es mantener el contacto, es difícil dejar ese vínculo de un momento al otro. Sin embargo, cuando esto ocurre rápidamente, como pasar página de un libro, es señal inequívoca que no quiere nada contigo. Lo mejor es centrarse en otras cosas y seguir viviendo.

4 - Solo amigos

Si esa persona te indica de una u otra manera que solo quiere ser tu amigo; no hay más nada que decir, a veces es la forma de entender que no pasará nada entre ambos. Otros casos puede ser, evitar hablar del pasado, ya que le genera incomodidad.

5 - Nuevo amor

Esta última puede ser bastante dolorosa, pero un nuevo amor puede cambiarlo todo. De hecho, cuando esto ocurre no hay vuelta atrás, lo ideal es alejarse y centrarse en otras cosas; darle suficiente espacio para que sea feliz y en esa línea debes intentarlo también.

Las relaciones son bastante complicadas, nunca se sabe a ciencia cierta que siente la otra persona. Sin embargo, lo importante es aprender de todas esas vivencias, quererse así mismo y valorar la soltería; solo así se puede aplicar todo lo aprendido en una nueva relación.

Con estas 5 razones inequívocas que tu ex no quiere volver contigo entenderás que no habrá segunda vuelta; lo mejor es mirar el horizonte y mantenerse enfocado en otras cosas, que pueden ser más importantes en la vida.