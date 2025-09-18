La extraña criatura de Panamá que comparan con Venom

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, un video que muestra una extraña "criatura" en Panamá ha capturado la atención de los usuarios en redes sociales, generando especulaciones sobre su origen. La historia comienza con un usuario de la cuenta 'KingPanama', quien afirma haber encontrado un meteorito que, sorprendentemente, comenzó a crecer una especie de organismo con tentáculos. Este fenómeno ha sido comparado con el famoso personaje de Marvel, Venom, lo que ha añadido un toque de misterio y emoción al relato.

El usuario ha compartido su experiencia detalladamente, afirmando que el meteorito está mutando en una forma negra con brazos similares a tentáculos. Según sus publicaciones, la "criatura" cambia de color con la luz del sol, quema agujeros en las plantas y parece moverse por sí sola. Con casi 160,000 seguidores, ha mantenido a su audiencia informada con actualizaciones constantes y videos que muestran cómo las muestras enviadas para análisis continúan creciendo.

La comparación con Venom

La similitud de esta extraña entidad con el antihéroe Venom ha llevado al descubrimiento a ser apodado de esta manera. El usuario menciona que la criatura "no necesita aire ni alimento" y tiene aversión a la luz solar. Esta descripción ha alimentado aún más las teorías sobre su naturaleza extraterrestre, dejando a muchos preguntándose: "Si no es un meteorito, entonces ¿qué es?"

Sin embargo, la respuesta a este enigma no es tan fantástica como algunos podrían pensar. Biólogos y expertos han identificado al organismo como un hongo conocido como 'Clathrus archeri', también llamado Dedos del Diablo o Pulpo Cuerno Hediondo. Este hongo normalmente aparece en un huevo blanco enterrado en tierra o materia orgánica y se expande rápidamente formando brazos rojos que se asemejan a tentáculos, recubiertos de esporas negras y viscosas.

Explicaciones científicas

Los especialistas explican que el "movimiento" observado podría ser resultado del viento, insectos o la expansión natural del hongo. Además, el cambio de color y los efectos de quemadura en las plantas se deben a las propiedades irritantes de las esporas y su sensibilidad a la luz.

En conclusión, aunque la idea de un meteorito que da vida a una criatura similar a Venom resulta emocionante, la ciencia nos recuerda que muchas veces lo extraordinario tiene explicaciones más sencillas.