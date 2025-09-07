Descubre cuáles son los deportes más populares del mundo (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace múltiples décadas, el fútbol es popularmente conocido como el deporte rey a nivel mundial. Sin embargo, la influencia de otras disciplinas en el mundo también ha hecho que esta premisa sea cuestionada.

Por tal motivo, un reporte a inicios de 2025 hecho por la plataforma World Atlas, ayudó a esclarecer esta duda al delimitar la densidad poblacional de aficionados en cada uno de los principales deportes.

¿Cuál es el deporte más popular?

Para febrero de este año, las cifras hablaron por sí solas y reafirmaron que el alcance del balompié es simplemente incomparable. No en vano, es la actividad deportiva más popular con 3.5 mil millones de seguidores en el mundo.

Asimismo, de forma sorpresiva, la segunda modalidad con más audiencia en el mundo es el críquet con 2.5 mil millones de aficionados. Una gran parte de esta influencia, corresponde a la longevidad de sus orígenes y prácticas (desde el siglo XIV y XVI aproximadamente).

Por otro lado, el hockey figura en la tercera posición de este apartado, con un aproximado de 2 mil millones de espectadores globalmente; el tenis lo sigue de cerca con mil millones de aficionados.

Asimismo, las siguientes disciplinas completan este listado demográfico con cifras inferiores al billón de fanáticos:

*Quinto. Voleibol: 900.000.000

*Sexto. Tenis de Mesa: 850.000.000

*Séptimo. Básquetbol: 800.000.000

*Octavo. Béisbol: 500.000.000

*Noveno. Rugby: 475.000.000

*Décimo. Golf: 450.000.000