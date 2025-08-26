Top 10 ¿Quiénes son los entrenadores de fútbol mejor pagados del mundo?

Suscríbete a nuestros canales

En el fútbol cada detalle cuenta para alcanzar la gloria, es por eso que el rol del director técnico se ha vuelto más crucial. La visión estratégica y liderazgo son piezas clave en el rompecabezas del éxito de cualquier equipo. Pero, ¿quiénes son los maestros tácticos que no solo cosechan victorias, sino también los salarios más altos a nivel mundial?

Top 10 entrenadores más pagados

Una reciente lista, revela el Top 10 de los directores técnicos con los salarios más elevados, confirmando que el valor de un estratega élite se paga con cifras millonarias.

A la cabeza de esta prestigiosa lista se encuentra el argentino Diego "El Cholo" Simeone, con un impresionante salario de €30.3 millones. Su éxito al frente del Atlético de Madrid lo consolida como el entrenador mejor remunerado del fútbol actual.

Le siguen de cerca el italiano Simone Inzaghi, actualmente entrenador del Al-Hilal FC, con €25.5 millones y el español Pep Guardiola, el genio detrás del Manchester City, con €24.2 millones.

La lista del top 10 continúa:

Mikel Arteta (€18.3 millones) - Arsenal

Stefano Pioli (€18.1 millones) -Fiorentina

David Moyes (€14.6 millones) - Everton

Luis Enrique (€11.2 millones) - PSG

Matthias Jaissle (€11.2 millones) - Al-Ahli de la liga saudí

José Mourinho (€10.8 millones) -Fenerbahçe Spor Kulübü

Carlo Ancelotti (€9.8 millones) - Selección de Brasil

Este ranking destaca el valor económico de los entrenadores, así como la creciente importancia de su figura en la industria del fútbol.