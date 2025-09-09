Bolsa del CLAP: Sepa los productos con los que llegó en esta comunidad

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de la parroquia Petare en el municipio Sucre del estado Miranda recibieron la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para obtener los 16 productos, los jefes de familiar cancelaron una suma de 100 bolívares. De este modo, el Gobierno Nacional garantiza el acceso de los venezolanos a una dieta balanceada y nutritiva.

¿Cuál fue la comunidad beneficiada?

En este sentido, los habitantes del barrio Cuatricentenario, sector Colinas 12 de Febrero, retiraron el beneficio alimenticio, gracias a la distribución eficiente de los Consejos Comunales. A continuación, te brindamos el listado con los productos entregados a los lugareños:

1 litro de aceite

3 kilos de harina de maíz

1 kilo de pasta (presentación larga)

250 gramos de leche

2 latas de sardinas (170 gramos cada una)

1 kilo de arroz

1 kilo de azúcar

1 mortadela de pollo especial enlatada

500 gramos de sal

1 Kilo de arvejas

500 gramos de caraotas

Requisitos para recibir la bolsa del CLAP

Los interesados en optar por la bolsa del CLAP deben cumplir con unos requisitos, entre estos:

Poseer el Carnet de la Patria

Estar correctamente registrado en la Plataforma Patria y añadir a los integrantes del núcleo familiar

Distinguir al jefe del sector o comunidad

Tener al menos 1 años habitando en el sector.

De igual modo, debe completar una planilla que contiene datos socio-económicos de la familia. Luego, debe mantenerse atento a las fechas de entrega de los productos alimenticios otorgados por el Ejecutivo Nacional de manera periódica.