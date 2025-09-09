Bolsa del CLAP: Sepa los productos con los que llegó en esta comunidad

Los residentes de la parroquia Petare en el municipio Sucre del estado Miranda recibieron la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para obtener los 16 productos, los jefes de familiar cancelaron una suma de 100 bolívares. De este modo, el Gobierno Nacional garantiza el acceso de los venezolanos a una dieta balanceada y nutritiva.
¿Cuál fue la comunidad beneficiada?
En este sentido, los habitantes del barrio Cuatricentenario, sector Colinas 12 de Febrero, retiraron el beneficio alimenticio, gracias a la distribución eficiente de los Consejos Comunales. A continuación, te brindamos el listado con los productos entregados a los lugareños:
1 litro de aceite
3 kilos de harina de maíz
1 kilo de pasta (presentación larga)
250 gramos de leche
2 latas de sardinas (170 gramos cada una)
1 kilo de arroz
1 kilo de azúcar
1 mortadela de pollo especial enlatada
500 gramos de sal
1 Kilo de arvejas
500 gramos de caraotas
Requisitos para recibir la bolsa del CLAP
Los interesados en optar por la bolsa del CLAP deben cumplir con unos requisitos, entre estos:
Poseer el Carnet de la Patria
Estar correctamente registrado en la Plataforma Patria y añadir a los integrantes del núcleo familiar
Distinguir al jefe del sector o comunidad
Tener al menos 1 años habitando en el sector.
De igual modo, debe completar una planilla que contiene datos socio-económicos de la familia. Luego, debe mantenerse atento a las fechas de entrega de los productos alimenticios otorgados por el Ejecutivo Nacional de manera periódica.