Servicios

Bolsa del CLAP: Sepa los productos con los que llegó en esta comunidad

Los lugareños obtuvieron un total de 17 productos variados por un costo accesible 

Por Meridiano

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 06:18 pm
Bolsa del CLAP: Sepa los productos con los que llegó en esta comunidad
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de la parroquia Petare en el municipio Sucre del estado Miranda recibieron la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para obtener los 16 productos, los jefes de familiar cancelaron una suma de 100 bolívares. De este modo, el Gobierno Nacional garantiza el acceso de los venezolanos a una dieta balanceada y nutritiva.

NOTAS RELACIONADAS

¿Cuál fue la comunidad beneficiada?

En este sentido, los habitantes del barrio Cuatricentenario, sector Colinas 12 de Febrero, retiraron el beneficio alimenticio, gracias a la distribución eficiente de los Consejos Comunales. A continuación, te brindamos el listado con los productos entregados a los lugareños:

  • 1 litro de aceite

  • 3 kilos de harina de maíz

  • 1 kilo de pasta (presentación larga)

  • 250 gramos de leche

  • 2 latas de sardinas (170 gramos cada una)

  • 1 kilo de arroz

  • 1 kilo de azúcar

  • 1 mortadela de pollo especial enlatada

  • 500 gramos de sal

  • 1 Kilo de arvejas

  • 500 gramos de caraotas

Requisitos para recibir la bolsa del CLAP

Los interesados en optar por la bolsa del CLAP deben cumplir con unos requisitos, entre estos:

  • Poseer el Carnet de la Patria

  • Estar correctamente registrado en la Plataforma Patria y añadir a los integrantes del núcleo familiar

  • Distinguir al jefe del sector o comunidad

  • Tener al menos 1 años habitando en el sector.

De igual modo, debe completar una planilla que contiene datos socio-económicos de la familia. Luego, debe mantenerse atento a las fechas de entrega de los productos alimenticios otorgados por el Ejecutivo Nacional de manera periódica.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Brasil Cristiano Ronaldo Portugal Bolivia
Martes 09 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios