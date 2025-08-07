Así se jugará la Semana 1 de la NFL ¿Cuándo es el kickoff de la temporada 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Los 32 equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) comenzarán la temporada 2025 en el primer fin de semana del mes de septiembre. La NFL anunció a mediados del mes de mayo la fecha y hora de cada uno de los 272 partidos de la campaña 106 de la disciplina deportiva más importante de Estados Unidos.

La dirigencia de la NFL informó que la patada de kickoff de la campaña está pautada para el jueves 4 de septiembre con el choque entre el campeón Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys.

Según la data de la NFL el campeón defensor tiene récord de 15-5 cuando abre la temporada, así que los Eagles podrán tomar vuelo desde la semana 1.

Partidos de la Semana 1

Jueves, 4 de Septiembre, 2025

Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles - 8:20 p. m. - Lincoln Financial Field, Philadelphia, PC

Viernes, 5 de Septiembre, 2025

Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers - 8:00 p. m. Corinthians Arena, Sao Paulo, Brasil



Domingo, 7 de Septiembre, 2025

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons - 1:00 p. m. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA

Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns 1:00 p. m. Huntington Bank Field, Cleveland, OH

Miami Dolphins vs Indianápolis Colts - 1:00 p. m. Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

Las Vegas Raiders vs New England Patriots - 1:00 p. m. Gillette Stadium, Foxborough, MA

Arizona Cardinals vs New Orleans Saints - 1:00 p. m. Caesars Superdome, New Orleans, LA

Pittsburgh Steelers vs New York Jets - 1:00 p. m. MetLife Stadium, East Rutherford, NJ

New York Giants vs Washington Commanders - 1:00 p. m. Northwest Stadium, Landover, MD

Carolina Panthers vs Jacksonville Jaguars - 1:00 p. m. EverBank Stadium, Jacksonville, FL

Tennessee Titans vs Denver Broncos - 4:05 p. m. Empower Field at Mile High, Denver, CO

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks - 4:05 p. m. Lumen Field, Seattle, WA

Detroit Lions vs Green Bay Packers - 4:25 p. m. Lambeau Field, Green Bay, WI

Houston Texans vs Los Angeles Rams - 4:25 p. m. SoFi Stadium, Inglewood, CA

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills - 8:20 p. m. Highmark Stadium, Orchard Park, NY

Lunes, 8 de Septiembre, 2025

Minnesota Vikings vs Chicago Bears - 8:15 p. m. Soldier Field, Chicago, IL

Calendario completo por equipo

La NFL también develó los protagonistas de los partidos en los feriados más importantes al final del año en el país: En el Día de Acción de Gracias lo disputarán los Dallas Cowboys - Kansas City Chiefs; Green Bay Packers - Detroit Lions y Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens el jueves 27 de noviembre. Mientras que el partido del Black Friday se jugará entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears el viernes 28 de noviembre en el Lincoln Financial Field.

Asimismo, la jornada de Navidad que se disputará el jueves 25 de diciembre estará compuesta por tres partidos: Dallas Cowboys - Washington Commanders; Detroit Lions - Minnesota Vikings y Denver Broncos - Kansas City Chiefs.

Expansión a otros países

La temporada 2025 de la NFL incluirá siete juegos internacionales en cinco países distintos: Brasil, Inglaterra, Alemania, Irlanda y España. Esta cantidad de naciones representa la mayor cantidad de la historia, superando los tres países que visitó la liga en el 2022 y 2024.

Partidos de lunes por la noche

29 de los 32 equipos jugarán en Monday Night, con las excepciones siendo los dos peores equipos del 2024, Tennessee Titans y Cleveland Browns, además de los New Orleans Saints, quienes no tienen el panorama más prometedor con el súbito retiro de Derek Carr.

Semana 1 (8 de septiembre) | Minnesota Vikings en Chicago Bears

Semana 2 (15 de septiembre) | Tampa Bay Buccaneers en Houston Texans y LA Chargers en Las Vegas Raiders

Semana 3 (22 de septiembre) | Detroit Lions en Baltimore Ravens

Semana 4 (29 de septiembre) | NY Jets en Miami Dolphins y Cincinnati Bengals en Denver Broncos

Semana 5 (6 de octubre) | Kansas City Chiefs en Jacksonville Jaguars

Semana 6 (13 de octubre) | Buffalo Bills en Atlanta Falcons y Chicago Bears en Washington Commanders

Semana 7 (20 de octubre) | Tampa Bay Buccaneers en Detroit Lions y Houston Texans en Seattle Seahawks

Semana 8 (27 de octubre) | Washington Commanders en Kansas City Chiefs

Semana 9 (3 de noviembre) | Arizona Cardinals en Dallas Cowboys

Semana 10 (10 de noviembre) | Philadelphia Eagles en Green Bay Packers

Semana 11 (17 de noviembre) | Dallas Cowboys en Las Vegas Raiders

Semana 12 (24 de noviembre) | Carolina Panthers en San Francisco 49ers

Semana 13 (1 de diciembre) | New York Giants en New England Patriots

Semana 14 (8 de diciembre) | Philadelphia Eagles en LA Chargers

Semana 15 (15 de diciembre) | Miami Dolphins en Pittsburgh Steelers

Semana 16 (22 de diciembre) | San Francisco 49ers en Indianápolis Colts

Semana 17 (29 de diciembre) | Los Angeles Rams en Atlanta Falcons

Semana 18 (3 de enero) | doble cartelera por anunciar