Emisael Jaramillo imparable: Los números que logró llegar a la cima del Classic Meet en Santa Anita Park

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La temporada en el Hipódromo de Santa Anita Park vivió una jornada vibrante este viernes 27 de marzo con una programación de nueve competencias. El jinete profesional Emisael Jaramillo consiguió un sólido back to back en el circuito de Arcadia, California.

Con estas victorias, el fustán alcanza los 40 lauros y se consolida como el líder de la estadística en el Classic Meet 2025-2026. Esta actuación ratifica su estatus como uno de los látigos más efectivos y consistentes de los Estados Unidos.

Jaramillo: Líder Classic Meet 2025-2026 Santa Anita Park

El primer triunfo de “El Muchacho de la Película” fue en la octava con Memetic (número 6), bajo el entrenamiento de Doug O’Neill, la potra zaina dominó el Starter Optional Claiming de $35,000 en distancia de una 6 1/2 furlones (1.300 metros) en pista de arena, al dejar un tiempo de 1:17.66, al mismo tiempo pagó dividendos de $8.60 a ganador, $3.60 el placé y $2,40 el show.

Por último, el “back to back” se la llevó en la novena y última competencia en el lomo de la yegua francesa Certitude en un Allowance Optional Claiming de $71.000. La cincoañera agenció crono de 1:08.80 para los seis furlontes (1.200 metros) pista de grama, para abonar $4,60 a ganador, $3,40 el placé y $2,60 el show.

Montas para este fin de semana

Para la cartelera del sábado, Emisael Jaramillo tendrá el compromiso de siete montas con grandes oportunidades para visitar al recinto, mientras que para el último domingo de este mes tendrá nueve montas que incluyen el San Carlos Stakes G3 de $100,000 en la sexta de la jornada.