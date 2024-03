Telasco Segovia se gana la titularidad en el fútbol portugués (+Detalles)

Todos los aficionados venezolanos están muy pendientes e ilusionados con la gran repercusión que han tenido los jugadores criollos en las diferentes ligas del mundo, algunos siendo importantes en sus equipos y otros dejando actuaciones muy positivas en los minutos que están en cancha.

Además, esperan que ese gran rendimiento lo puedan repetir con la Selección Vinotinto en los amistosos frente a Italia y Guatemala correspondientes al parón internacional de este mes de marzo, donde los criollos deberán jugar en Estados Unidos.

Ahora bien, el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 dejó una gran imagen del conjunto nacional, quien a pesar de no poder clasificar a los Juegos de París, mostró un notable nivel de varios futbolistas como Matías Lacava, Bryant Ortega, Renné Rivas o Telasco Segovia, todos convocados para está fecha FIFA.

No obstante, se debe hacer una mención especial a Segovia, puesto que, disputó su primer partido como titular con Casa Pía en la derrota frente al Benfica por la jornada número 26 de la Primera División de Portugal, acumulando así, nueve encuentros en lo que va de temporada. Cabe destacar, que no salía desde el once inicial en un partido de la máxima división, desde el año 2022, cuando aún pertenecía al Deportivo Lara.

Durante los 75 minutos que estuvo en cancha se le vio bastante acertado, pero al tener muy poca continuidad no pudo mostrar toda su capacidad, sin embargo, esto no quita el gran avance que tuvo, siendo considerado por el entrenador Filipe Martins para salir desde el inicio en un juego tan importante.

Por otro lado, el joven mediocampista de 20 años tiene grandes probabilidades de ser titular con Venezuela en los juegos de preparación para la Copa América, luego de la desafortunada lesión de Yangel Herrera, por lo que, tendrá que aprovechar la oportunidad para ser importante en el seleccionado criollo durante las próximas competiciones.