Preolímpico 2024: Telasco Segovia habla sobre el partido decisivo de Venezuela ante Paraguay: "Nos vamos a jugar la vida" (+Video)

Telasco Segovia se ha convertido en un referente en el combinado de Venezuela sub-23 por el gran desempeño que ha tenido en el actual torneo Preolímpico 2024, tanto a nivel ofensivo como defensivo.

Luego de la derrota de Venezuela ante Brasil 2-1, el joven mediocampista de 20 años, fue muy claro en lo que será el próximo partido ante Paraguay, en el cual la Vinotinto tendrá la obligación de ganar para obtener el anhelado cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Para ganarnos el domingo tienen que sacarnos muertos y el domingo nos vamos a jugar la vida" sentenció Telasco en zona mixta luego del encuentro ante los brasileños.

En cuanto a la polémica suscitada por la decisión arbitral que termina anulando un gol a Matías Lacava, Segovia no quiso ahondar mucho en detalles. "Así es el fútbol. No he visto bien el gol que le anularon a Mati, pero creo que Boli (Bolívar) no interfiere mucho en la jugada. Creo que se pudo revisar mejor, pero bueno. Así es el fútbol" afirmó.