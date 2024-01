¡Mentalidad ganadora! Estas fueron las palabras de Telasco Segovia previo al juego contra Brasil (+Declaraciones)

La Vinotinto tiene todas las miradas puestas en el compromiso ante la Selección de Brasil en la última jornada de la fase de grupos del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 2024.

De ganar dicho encuentro, el combinado nacional clasificará como segundo al cuadrangular de la competición, por ello, tanto el cuerpo técnico como los jugadores se están preparando para recibir a la "canarinha" en el Estadio Nacional Brígido Iriarte.

Ahora bien, una de las principales figuras del equipo venezolano, Telasco Segovia, habló en rueda de prensa y expresó el sentimiento que rodea al vestuario previo al juego contra Brasil, "Desde el primer partido con Bolivia nos estamos jugando la vida para clasificar. Contra Colombia se dieron los tres puntos gracias a Dios y estamos muy felices; viene una final contra Brasil y las finales se ganan, tenemos que salir a matarlo con todo".

Por otro lado, explicó que su buen rendimiento se debe en gran parte al entrenador argentino, Ricardo Valiño, por la confianza que le transmite, "Cuando el profe (Valiño) me da la confianza desarrollo mejor mi fútbol... lo estoy demostrando aquí en la cancha. Me siento un líder en la cancha, pero igual no soy el capitán, creo que somos once líderes, aquí nadie es más que nadie y por eso somos un gran equipo".

Asimismo, quiso resaltar la importancia de sus compañeros y aseguró que todos son fundamentales para el equipo, "Tengo un gran equipo atrás mío que me respalda siempre y eso me hace ser también un gran jugador. Son todos unos fenómenos".

Para finalizar, el joven mediocampista envió un mensaje a toda la hinchada venezolana previo al juego decisivo ante los brasileños, "Que vengan contra Brasil y llenen el Estadio, estamos muy felices y que nos sigan apoyando".