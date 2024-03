Figura de la Vinotinto obtiene la ciudadanía americana (+Detalles)

Este viernes 3 de marzo de 2024, sin dudas, será un día que nunca olvidará el delantero criollo, Josef Martínez, puesto que, tras siete años jugando en diferentes equipos de la Mayor League Soccer, por fin, recibió la ciudadanía estadounidense.

Así lo confirmó el propio futbolista, a través de sus redes sociales, donde se mostró muy orgulloso y satisfecho por este gran logro personal, el cual le permitirá vivir fuera del territorio americano sin afectar su ciudadanía y además podrá votar en las distintas elecciones que se produzcan en Estados Unidos.

Cabe destacar que, durante varias temporadas los aficionados de la Selección de Venezuela, se preguntaban por qué Martínez decidió rechazar a múltiples equipos de Europa para quedarse en el fútbol americano, decisión que fue muy criticada.

Sin embargo, con esta noticia no cabe dudas que, en la mente de Josef, también pensaba en la estabilidad para su familia, priorizando así, su comodidad en la MLS, donde es considerado como una de las máximas estrellas del torneo.

Ahora bien, en la anterior temporada el atacante de 30 años, no consiguió muy buenos números con el Inter Miami, viéndose obligado a salir de las “Garzas” para buscar la regularidad que perdió, ahí entró en escena el Montréal FC, donde está intentando ganarse un puesto en el once titular para volver a ser importante y de esa misma forma, poder regresar a la convocatoria con la Vinotinto (no fue llamado para la fecha FIFA de marzo).