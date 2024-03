¿Jugará contra La Vinotinto? Problemas para esta figura de la seleccion italiana (+Video)

El jugador de la Lazio y la Selección Italiana, Ciro Immobile vivió una mañana de terror el pasado viernes cuando, al llevar a su hijo de cuatro años al colegio, fue atacado por radicales del conjunto del AS Roma. El capitán de la Lazio recibió insultos y empujones por parte de un grupo de aficionados, según denuncia el propio jugador, quien ha anunciado que presentará cargos contra sus agresores.

"En la mañana del viernes 15 de marzo, Ciro Immobile, su esposa Jessica y su hijo Mattia, de 4 años, fueron agredidos verbal y físicamente por un grupo de personas frente a la escuela de su hijo", anunció el equipo de comunicación del futbolista en un comunicado oficial.

El comunicado también señala que este lamentable episodio se produce "tras la incitación al odio montada y apoyada por algunos medios de comunicación y periodistas a través de sus canales sociales, que difundieron palabras de odio contra Ciro Immobile, informando además de reconstrucciones que no guardaban relación con la realidad".

Cabe destacar que Immobile no atraviesa su mejor momento en la Lazio. Tras la dimisión del entrenador Maurizio Sarri, parte de la afición ha puesto al delantero en el centro de la polémica.

Falta de apoyo del presidente

La situación se ha visto agravada por la falta de apoyo del presidente del club, Claudio Lotito. Al ser preguntado por el ataque a Immobile, Lotito no solo no defendió al jugador, sino que incluso pareció minimizar la gravedad del asunto: "Me pasa cada día, vivo vigilado hace 20 años. A diario llegan amenazas de muerte a mí y mi familia. Soy presidente de una empresa con 8.000 empleados, y no hago tanto escándalo...".

Días antes, Lotito ya había apuntado a sus propios jugadores como responsables de la salida de Sarri: "Se sintió un poco traicionado por el comportamiento de algunos. Hay algo extraño dentro del grupo: un equipo que gana al Bayern, y pierde contra el Udinese... Hazte una pregunta y date una respuesta".

Un clima de tensión

Las declaraciones del presidente y el ataque sufrido por Immobile han generado un clima de tensión en el seno de la Lazio. El jugador se ha visto expuesto al odio y la violencia por parte de aquellos que deberían ser sus propios seguidores.

Se espera que Immobile presente cargos contra sus agresores. Mientras tanto, el club deberá tomar medidas para garantizar la seguridad de sus jugadores y evitar que este tipo de episodios se repitan. La Lazio necesita unidad y calma para poder afrontar los desafíos que se le presentan en el futuro.