Zidane y el Real Madrid vuelven a darse la mano: ¿El francés regresa al Bernabéu?

Varios años después del último partido oficial dirigido por Zinedine Zidane y de su evidente separación con el Real Madrid, todo indica que el francés ya dejó su última etapa en el pasado y que no tendrá problemas con volver a vincularse de manera más continua con el club en el consiguió tanto a nivel de jugador y entrenador.

La salida de Zidane luego de fracasar en su segunda etapa no fue la más amistosa y la que el fanático merengue imaginaría, de hecho, las palabras de Zidane en aquel momento eran de una profunda decepción por lo conseguido durante su primer tramo como dirigente blanco: "Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", fueron parte de las palabras con las que se despidió el campeón del mundo, quién también expuso: "Se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día".

Ahora, en pleno 2024, "Zizou" aceptó una invitación para ser parte del equipo blanco en el partido de exhibición Corazón Classic Match que reunirá a varias leyendas retiradas del Real Madrid para enfrentar a el Porto Vintage; El equipo portugués también contará con la presencia de jugadores que brillaron en su momento y que ahora son reconocidos como leyendas del club.

El Real Madrid y sus fanáticos tendrán el placer del volver a ver en acción a una de sus grandes leyendas en el Santiago Bernabéu. El partido amistoso se llevará a cabo el próximo sábado 23 de marzo y significará un importante paso para que Zidane y los merengues reparen los lazos que en algún momento los hacian el uno para el otro; Es importante destacar que Theo, el hijo menor de Zinedine sigue en la cantera blanca.