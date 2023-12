Erling Haaland tuvo esta fea actitud con los hijos de los jugadores del Fluminense (Imágenes)

El Manchester City disputará contra el Fluminense la final del Mundial de Clubes 2023, este viernes 22 de diciembre, en el Estadio King Abdullah Sports City, ubicado en Arabia Saudita.

Cabe destacar, que dos de las principales figuras del conjunto "citizens" no podrán jugar en el partido decisivo del torneo, debido a que la normativa de la organización establece que sólo podrán participar en la final todos aquellos futbolistas que hayan estado inscritos para la semifinal, por lo que, al no haber estado disponibles por sus respectivos problemas físicos, apoyarán al equipo desde la grada.

Ahora bien, en la previa a dicho encuentro ya se ha generado una polémica bastante grande, debido a que las parejas de los jugadores del conjunto brasileño denunciaron a través de las redes sociales, la actitud del "Androide" con sus hijos, explicando que, "fingió que no existían" al encontrarse en el mismo centro comercial y pedirle una foto.

"Fue horrible. ¡Henrico (su hijo) está horrorizado! ¡Era fan! No quiere ni hablar su nombre ahora... Sólo eran 6 niños, no pudieron acercarse, él ni les saludó desde lejos. Los niños estaban muy tristes. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un ídolo así? En la calle. No había nadie allí, vacío. ¡No tardaría más de 5 segundos! En fin, hasta en el dolor, se aprende, ¿no? ¡Seguro que esos niños sacarán algo bueno del día de hoy!", detalló Giovanna Costi, esposa del mediocampista, Paulo Ganso.

Asimismo, Karina Xavier, esposa de Samuel Xavier, también acusó el gesto del delantero noruego con su fanaticada en el territorio árabe, "No he superado el hecho de que Haaland no haya saludado a los niños, que son sus fans. Ni siquiera los miró".