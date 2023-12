¡Malas noticias! Pep Guardiola adelanta el posible regreso de Haaland a los terrenos de juego (+Detalles)

El Manchester City volvió a encontrarse con la victoria en la pasada jornada de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola consiguieron la victoria 2-1 ante el Luton Town en condición de visitante, luego de que el equipo local se colocara en ventaja en los últimos minutos del primer tiempo gracias a la anotación de su delantero Elijah Adebayo.

Sin embargo, Bernardo Silva y Jack Grealish fueron los encargados de darle vuelta al resultado al minuto 62’ y 65’del segundo tiempo y colocar el 2-1 definitivo en el Estadio Kenilworth Road. De esta manera, los “ciudadanos” culminaron con una racha de cuatro partidos consecutivos de la máxima división del fútbol inglés sin conocer la victoria, en los que mantuvieron un récord de tres empates y una derrota.

Guardiola asistió a la rueda de prensa luego de su victoria del encuentro del pasado domingo ante el Luton, en la que fue interrogado sobre diversos temas, pero especialmente sobre el estado de salud de Erling Haaland, quien no estuvo convocado al encuentro por problemas musculares.

¿Qué tiene Erling Haaland?

El “androide” no vio actividad ante el Luton Town debido a una lesión que sufrió luego de culminado el encuentro ante el Aston Villa. Pep Guardiola aseguró que el día después del partido en el Villa Park, el delantero de 23 años no podía caminar bien. “El día después del Aston Villa no podía caminar bien. Ayer hablé con él y me dijo que estaba mucho mejor, que podía caminar y que no tenía dolor, por eso hay que ir día a día", añadió el técnico catalán.

De igual manera, el entrenador del Manchester City aseveró que no se trata de una grave lesión, sino de una "reacción de estrés en su pie", lo que ha llevado a su repentina ausencia en el equipo.

¿Cuándo regresará el noruego a los terrenos de juego?

Pep Guardiola dejó en claro que el noruego no estará presente el miércoles en la plantilla del Manchester City que va a enfrentar a la Estrella Roja de Belgrado por la última jornada de la fase de grupos de la Copa de Campeones. "Es solo estrés en el hueso. Espero que pueda estar listo para el choque ante Crystal Palace o, si no, para Arabia Saudí”, aseguró el español.

El Manchester City, con Erling Haaland como estrella, se prepara para disputar el Mundial de Clubes. El equipo inglés, que se enfrentará al Al-Hilal en la primera ronda, tiene un gran potencial ofensivo, liderado por el noruego, que ha marcado 19 goles en 20 partidos esta temporada.