Filipe Luis se arrepiente de las palabras que le dijo a Di María sobre su esposa (+Video)

El pasado domingo, 10 de diciembre, el exlateral izquierdo de la selección brasileña Filipe Luis asistió a Charla Podcast a hablar sobre su carrera profesional y otras anécdotas de su vida futbolística. En medio de sus alocuciones, quiso disculparse con el argentino Ángel Di María por un acontecimiento que ocurrió en un derbi madrileño disputado en noviembre de 2010, quien él mismo catalogó como el "mayor arrepentimiento" de su carrera.

Contó que antes de comenzar el compromiso, habló con su compañero en el Atlético Madrid Sergio "Kun" Agüero y el delantero le confesó que para sacar de foco al talentoso extremo del Real Madrid solo había que hablarle de su esposa. "Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido", dijo el mismo que posteriormente se convertiría en el máximo goleador histórico del Manchester City.

"Llegué y le dije: ‘Tu esposa no se qué’. Comencé a insultarlo y dije el nombre de ella... Y ahí me miró, estaba cabizbajo. Yo lo marqué ese partido, lo golpeé todo el juego y realmente no tuvo un buen partido", reveló Luis.

"Luego, llegué a casa y me arrepentí mucho. Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón”, finalizó.

A lo largo de su trayectoria en Europa, Filipe Luis no se caracterizó por ser un jugador que faltaba el respeto a los contrarios o que mostraba una actitud fuera de sí en los compromisos, aunque es cierto que en algunos pudo llegar a cometer acciones de las que hoy no está orgulloso.

Aunque Di María no fue de los puntos más altos de la "Casa Blanca", los dirigidos por José Mourinho se impusieron en el partido y en el marcador con un resultado favorable de 2-0.