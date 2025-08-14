Conoce la verdadera razón por la Franco Mastantuono no será inscrito con el primer equipo

Suscríbete a nuestros canales

El fichaje de la joya argentina Franco Mastantuono por el Real Madrid es un movimiento que ha acaparado todos los titulares, pero la forma de su inscripción para la próxima temporada ha revelado una estrategia mucho más profunda por parte del club blanco.

Según reportes de varios medios, la verdadera razón por la que Mastantuono tendrá ficha del Castilla, el equipo filial, no es por falta de confianza en él, sino para mantener libre una de las 25 plazas del primer equipo para un posible "fichaje sorpresa".

La operación salida sigue estancada

El club se encuentra en un dilema en el mercado de pases actual. La "operación salida", que busca aligerar la plantilla de jugadores que no entran en los planes del nuevo entrenador, Xabi Alonso, ha encontrado varios obstáculos.

Ante la negativa de ciertos jugadores de salir, el Real Madrid se ve en una encrucijada y prefiere no cerrar su plantilla por completo. La directiva, con Florentino Pérez a la cabeza, quiere guardar una de las fichas del primer equipo hasta el último momento, con la esperanza de que una oportunidad de mercado se presente.

¡Quieren esperar hasta el último día!

Esta decisión le permite al Real Madrid reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad. El plan es que, si la operación salida se desbloquea en las últimas semanas del mercado, el club tenga la capacidad de realizar una incorporación de última hora para fortalecer la plantilla.

Los nombres que se barajan para ocupar esa potencial plaza incluyen un defensor, como el caso de Ibrahima Konaté, o un mediocampista que pueda aportar mayor profundidad al plantel.

Al inscribir a Mastantuono con ficha del filial, el Real Madrid se asegura de que el joven talento argentino pueda jugar sin restricciones con el primer equipo durante toda la temporada, ya que, al ser menor de 23 años, la normativa de LaLiga lo permite.

Esta es la misma estrategia que el club utilizó en su momento con Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, quienes también lucieron dorsales por encima del 25 en sus primeros años.