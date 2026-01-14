Vinícius Jr. recibe ataques racistas previo al duelo de Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una fiesta del fútbol por los octavos de final de la Copa del Rey entre el Albacete Balompié y el Real Madrid se ha visto empañado por un nuevo y vergonzoso episodio de intolerancia.

En las horas previas al pitido inicial, los alrededores del Estadio Carlos Belmonte se convirtieron en el escenario de ataques racistas dirigidos hacia la figura de Vinícius Jr.

¡Nuevo ataque a Vinícius!

Mientras el autobús del Real Madrid se aproximaba al recinto, un sector de la hinchada local presente en los aledaños comenzó a proferir insultos coordinados.

Al grito de "Vinícius, eres un mono; Vinícius, eres un mono", cientos de personas mancharon la previa de un encuentro que ha despertado una expectación histórica en la ciudad manchega.

Los videos de los incidentes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran a un grupo de aficionados entonando cánticos denigrantes, repitiendo un patrón de comportamiento que se ha vuelto una sombra constante en las visitas del astro brasileño a distintos campos de la geografía española.

Sigue la polémica en España

Este nuevo incidente pone otra vez en el centro del debate la eficacia de los protocolos contra el racismo en el fútbol español.

A pesar de las campañas de concienciación y las sanciones impuestas en el pasado, la hostilidad hacia Vinícius Jr. parece haber escalado hasta límites intolerables, especialmente en partidos de eliminación directa como los de la Copa del Rey.

Se espera que en las próximas horas tanto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como LaLiga emitan informes basados en las pruebas audiovisuales. Las sanciones podrían ir desde multas económicas al club local hasta el cierre parcial de sectores del estadio.