¡Bombazo! Estrella del Real Madrid habla de su continuidad en el club

Rodrygo Goes se ha convertido en uno de los delanteros indiscutibles para Carlo Ancelotti, actual director técnico del Real Madrid, en las últimas temporadas. El artillero brasileño fue uno de los principales responsables de la última UEFA Champions League que alzó el combinado de la capital española en la pasada temporada 2021/22.

Sin embargo, el presente que vive el internacional con la selección brasileña ha generado una ola de dudas y criticas en la afición madridista. El ex jugador del Santos ha disputado 41 partidos en la actual campaña en todas las competiciones, anotando 13 goles y repartiendo ocho asistencias, números que lo alejan de la realidad que vivió en sus primeras temporadas con la “Casa Blanca”.

Ante esta realidad, Rodrygo compareció ante los medios de comunicación en condición de jugador de la selección brasileña, delegación con la que se encuentra concentrado de cara a sus próximos encuentros amistosos ante Inglaterra y a España. De esta manera, el artillero merengue conversó sobre la presión que siente al ser jugador de uno de los clubes más importantes del mundo.

¿No puede con la presión del Real Madrid?

El futbolista comenzó analizando lo que significa formar parte del Real Madrid y de la selección brasileña. "Juego para la selección y el club más grande del mundo. Si no quiero que esos dos ejerzan presión, algo anda mal. No habría manera de continuar si no lo soportara”, aseguró Rodrygo en una entrevista concedida a la revista británica “The Guardian”.

“Nunca podré conformarme con perder. Esa es la mentalidad del Real Madrid y de la selección. Siempre pienso en ganar, eso es lo que tengo en mi cabeza. Necesito ganar para complacer a la afición brasileña y al Real Madrid. Todo el mundo tiene un poco de miedo. Algunas personas saben cómo afrontar el miedo mejor que otras, esa es la diferencia”, finalizó el atacante brasilero.

La llegada de Jude Bellingham

De igual manera, Rodrygo comentó sobre ha cambiado la dinámica y el estilo de juego dentro del Real Madrid, luego de la llegada y el impacto que ha tenido Jude Bellingham desde el comienzo de la temporada. “No hay muchos jugadores ingleses en La Liga, pero el Madrid encajaba perfectamente con él. Todo le ha encajado muy bien. Su forma de jugar encaja bien en nuestro plan de juego este año. El año pasado jugamos de una manera, como siempre ha jugado el Real Madrid, pero este año la formación ha cambiado y realmente le ha funcionado a él y a las características que aporta. Es muy bueno”.

Para terminar, Rodrygo habla de lo importante que es que tus personas cercanas te digan la verdad y te aconsejen: “Hay cosas que no quieres escuchar, que las personas cercanas a ti no te dirán, pero que realmente necesitas escuchar. Dorival se enfrentó a mí desde el principio. Eso es bueno porque ya estoy más activado, preparado y consciente de mi responsabilidad.