¿Hacen trampa? Joan Laporta no se quedó callado y acusó al Real Madrid (+Declaraciones)

Joan Laporta, actual presidente del Fútbol Club Barcelona, volvió a ser protagonista en las últimas horas. El mandatario catalán ofreció una entrevista para el reconocido medio español “Mundo Deportivo”, en el que no dudó en ofrecer su punto de vista sobre lo que está sucediendo entre el canal de televisión del Real Madrid y el estamento arbitral de La Liga EA Sports.

De esta manera, Laporta calificó de “vergüenza” lo que ha estado haciendo el combinado de la capital española en su canal de televisión, ya que, según comentó el presidente del conjunto catalán, busca influir y adulterar la competición a su conveniencia.

“Sigo enfadado e indignado porque es una vergüenza lo que hace Real Madrid Televisión”, asegura. Joan Laporta entiende que el hecho es suficientemente grave para que intervengan los reguladores del fútbol, como puede ser La Liga. “Eso sí que es influenciar, intentarlo cada semana, cada dos por tres”.

Asimismo, el mandamás del Barcelona no se quedó ahí, ya que fue más allá al pedir una solución al “problema”. "Yo creo que deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol porque eso sí que es influenciar, intentar influenciar en los árbitros cada semana, cada dos por tres".

El “caso Negreira” y las malas relaciones con el Real Madrid

Joan Laporta, al continuar con la entrevista con “Mundo Deportivo”, también habló sobre la mala relación que mantiene con el Real Madrid y de las acusaciones sobre el caso Negreira. "Con el Madrid no hay buena relación”, sentenció el presidente del Barcelona, quien indica que le parece “una aberración" las decisiones que ha tomado el club blanco con respecto al “Caso Negreira”.

"Ha pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada y no encontrarán nada porque no hay nada. Aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral y con informes y vídeos aportados como prueba. Lo que quieren es mantener esto vivo para decir que el Barça intenta influir en los árbitros cuando es lo que están haciendo ellos. Se les ve el plumero”, decía Laporta.