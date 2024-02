Importante socio del Barcelona señala esta relación de Laporta y Florentino Pérez (+Video)

Hay cosas que siempre han ido por caminos contrarios, al menos en el relato, manifestando una clara enemistad histórica. Ejemplo de esto podría ser el FC Barcelona y el Real Madrid, quienes han encarnado una de las rivalidades más relevantes de varias décadas. Sin embargo, hay quienes hoy apuntan a que hoy no es del todo cierto que estén tan alejados.

Se trata de Víctor Font, socio del FC Barcelona y excandidato a la presidencia del club blaugrana, que terminó llevándose Joan Laporta con amplio margen. Pues bien, el culé afirmó en una entrevista para 'RAC1' que entre el actual mandatario del equipo existe una extraña relación con el mandamás de la entidad madridista, el señor Pérez: "Florentino está ayudando al Barça".

Sí, eso dijo Font, para levantar la sorpresa de muchos, porque él no entiende como por un lado Laporta señala al alto mando de Madrid, pero por otro, trabaja de la mano con ellos. Lo del madridismo sociológico lo sabemos todos. Lo que no tiene sentido es que cuando hay que escoger entre Messi y Florentino, escojamos al presidente del Madrid", expresó el socio blaugrana.

Al tiempo que agregó: "Anas Laghrari (hombre de confianza de Florentino) está asesorando al Barça. En algunos entornos Florentino ha dicho: '¿quién me diría a mí que estaría ayudando al Barça?' Pues sí, Florentino está ayudando al Barça y no se nos explica".

Situación del club

Víctor siempre ha estado muy apegado a la actualidad del equipo catalán, al tiempo que sigue siendo uno de los nombres mejor posicionado en la opinión pública culé. Con eso a favor, se atrevió a analizar la situación actual de la entidad. "Estoy enfadado porque el diagnóstico de la situación no se nos está explicando bien. El Real Madrid nos lleva una ventaja con Mbappé y el estadio, que generará entre 120 y 150 millones extra que les sirve para invertir en jugadores como Mbappé", apuntó.

En las mismas declaraciones no apagó el fuego de aquellos que se preguntan si decidirá optar una vez más por llegar al alto mando del Barcelonismo: "Si el club está como está ahora y no hay mejor alternativa en dos años, me presentaré".

Luego tocó temas como los del cargo de entrenador del club, hoy ocupado por Xavi, una de sus ofertas en el pasado cuando fue candidato. "Si cambiamos a Xavi por Flick y no cambiamos nada dentro del club las probabilidades de que no funcione son grandes. Ganar una Liga no te garantiza el éxito", señaló Font.