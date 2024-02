¿Seguirá jugando? Esto dijo Luis Enrique sobre la salida de Kylian Mbappé (+Video)

A tempranas horas de este viernes 16 de febrero, Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, compareció ante los medios de comunicación en la previa de lo que será el encuentro del PSG ante el Nantes del próximo sábado 17 de febrero por la vigésima segunda (22º) jornada de la Ligue 1.

Como era de esperarse, el estratega asturiano fue cuestionado sobre Kylian Mbappé, quien anunció el pasado jueves que abandonaría el club parisino al final de la presente temporada como agente libre, así lo dio a conocer el especialista en el mercado de transferencias Fabrizio Romano, quien emitió un comunicado en sus redes sociales haciendo oficial la información del artillero francés.

Tras responder a tres preguntas de los medios oficiales del club, ninguna de las cuales ha tenido al crack como protagonista, el técnico ha pasado a la sala de prensa, donde sí ha sido interrogado al respecto.

¿Qué dijo Luis Enrique al respecto?

El director técnico español fue conciso al respecto, puesto que no quería que este tema interfiriera con el resto de la rueda de prensa. "No puedo decir nada", dijo 'Lucho' tras la primera pregunta que le hicieron sobre Mbappé. El entrenador español, eso sí, dejó alguna reflexión sobre el asunto ante la insistencia de los medios.

"Quiero acabar con este tema. Hasta que las partes implicadas no se pronuncien yo no voy a decir nada de esto. Yo soy un entrenador. Cuando hablen las partes, os daré mi opinión. Yo, como técnico, quiero que mi equipo juegue mejor cada día. El club y el equipo vamos todos juntos. Cuando todas las partes implicadas hablen yo daré mi opinión", finalizó el asturiano.

"El ambiente de la sesión ha sido el normal en un día previo a un partido", ha añadido. "No me preocupa que esto pueda influir en nada, ni a mí ni a mis jugadores, porque para estar en este club hay que saber tener personalidad para afrontar las críticas, los elogios, las polémicas... A quien no le guste, no puede estar aquí".

El Paris Saint-Germain disputará su primer encuentro tras la noticia de Mbappé el próximo sábado 17 de febrero en el Parque de los Príncipes, recinto en el que el combinado parisino recibirá al Nantes por la vigésima segunda (22º) jornada de la máxima división del fútbol francés.