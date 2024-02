¡Lo quieren! Este grande inglés no cierra la puerta a fichar a Kylian Mbappé (+Video)

Dos cosas ocurrieron este jueves, 15 de febrero: la primera, que saltó a la prensa para sorpresa de todos, estuvo relacionada en la exclusiva de Fabrizio Romano, sobre la decisión de Kylian Mbappé de salir del PSG a final de temporada, y la segunda, más directa aún, la confirmación del conjunto parisino a esta noticia. Con este escenario todos asumieron un solo camino: el francés iría al Real Madrid, sin embargo, hay un equipo que quiere meterse en esta puja y dañar los planes merengues.

Es un grande de Inglaterra, integrante del famoso 'Big six', y que -a todas luces- podría contar con los recursos económicos para hacer frente a una operación de estas magnitudes. Se trata, entonces, de la escuadra del Arsenal, quien, de la propia voz de su entrenador, Mikel Arteta, no cerró la puerta a una incorporación de este nivel, con un claro: “¿Por qué no? (fichar a Mbappé)”.

"Cuando se trata de un jugador de ese calibre, siempre tenemos que estar en la conversación", expresó el técnico en unas declaraciones recogidas por The Telegraph. No fueron las únicas frases que dejó el estratega, también asumió otras más directas: "Si queremos ser el mejor equipo, vamos a necesitar el mejor talento y los mejores jugadores".

La misión la tiene el alto mando

Arteta es claro con la situación y sabe que el primer visto bueno -para un fichaje así- debe venir del alto mando del club, justamente, a ellos deja el timón, encargando esta tarea: "Yo no estoy en las conversaciones, pero a lo mejor Edu (director deportivo) y los dueños sí están".

Así pues, es como, paso a paso, varios equipos empiezan a acercarse a la posibilidad de contar en sus plantillas con el campeón del mundo, en el certamen de Rusia 2028. Y el Arsenal tiene criterios deportivos que podrían ser interesantes en el jugador, ahora que 'Los gunners' están peleando muy de cerca el primer puesto de la Premier League con 52 puntos (el líder es Liverpool con 54).