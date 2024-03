Joan Laporta envía un contundente recado al Real Madrid por Mbappé

Joan Laporta y el FC Barcelona están en una situación complicada, muy lejos de ganar LaLiga y en 4tos de Final de la UEFA Champions League contra un rival bastante complicado como el PSG. Con eso en mente, el actual presidente del equipo blaugrana no dudó en recordar al eterno rival, el Real Madrid. El catalán no evitó la pregunta de la posible llegada de Kylian Mbappé al equipo blanco y envió un fuerte mensaje a Florentino Pérez.

Joan Laporta como no puede ser de otra forma calentó a la afición el Real Madrid tras su último mensaje dirigido a la Casa Blanca y Florentino Pérez, a propósito de la posible ficha de Mbappé. Laporta recordó que deben vender algún jugador, porque no pueden jugar tantos en la misma posición y se acordó de Vinicius Jr... "Habrá que VENDER a algún JUGADOR, ¿no? No van a jugar los DOS en el MISMO SITIO, además son JUGADORES MUY MARCADOS".

Además, terminó matizando que no siente envidia por el Real Madrid... "No envidio al Madrid con Mbappé, tienen un problema, hablando de las cifras que hablas esto distorsiona el vestuario seguro".

Barcelona debe salvar la temporada en 4tos de Final de Champions

El Barcelona está a 8 puntos del Real Madrid en la lucha por el título de LaLiga, pero en una eliminatoria muy equilibrada contra el PSG por los 4tos de Final de la UEFA Champions League, de hecho, esta competición es lo único que puede ayudarlos a salvar un año bastante caótico para la institución, donde han tenido muchos altibajos y les ha costado desarrollar el juego que los llevó al campeonato.

Ahora tienen la oportunidad de afrontar la Champions como el resto de los rivales. Desde cero buscando un título que se les resiste desde 2015 cuando con Lionel Messi, Luis Suarez y Neymar Jr lograron un histórico triplete, coronándose como el mejor equipo del mundo.