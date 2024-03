Mbappé habla sobre su futuro y ¿Avisa al Real Madrid?

Kylian Mbappé promete seguir siendo el protagonista en lo que resta de 2024 y lo que viene a partir de 2025. El gran referente de la selección francesa está jugando sus últimos meses con el uniforme del París Saint-Germain, antes de jugar la Eurocopa y posiblemente los Juegos Olímpicos.

A falta de confirmar cuál será su futuro en la próxima campaña, Mbappé tiene claro que quiere ayudar a su país lo máximo posible durante el próximo verano, eso incluye tratar de conquistar la Euro, pero también buscar el oro olímpico en su país.

El francés es consciente de que no siempre puede hacer lo que desea, sobre todo por lo importante que es y será para sus equipos: “Siempre quise jugar unos Juegos Olímpicos y mis ganas no han cambiado”. Si juego los Juegos Olímpicos será un sueño, pero si no me lo permiten, haré lo que me digan. La decisión todavía es de una sola persona y no me han dicho ni si ni no”.

Todavía faltan varios meses para conocer si realmente el que para muchos es actualmente el mejor jugador del mundo se enlista con la selección juvenil de su país para darle a Francia un oro en casa que sabría a gloria, tras la "reciente" conquista del Mundial de fútbol. Lo que parece seguro es que, en caso de llegar al Real Madrid, es seguro que el club merengue hará todo lo posible para que su estrella no se arriesga después de una larguísima temporada.