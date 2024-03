¡Cada vez menos! Kylian Mbappé revela cuándo anunciará su nuevo equipo (+Detalles)

Por primera vez desde el pasado 3 de enero, fecha en la que ganó la Supercopa de Francia contra el Toulouse, Kylian Mbappé compareció ante los medios de comunicación, en calidad de capitán de la selección francesa, en Clarefontaine, en la previa del partido que medirá a la subcampeona del mundo contra Alemania, mañana en Lyon.

El delantero francés, como era de esperarse, fue preguntado sobre su futuro, asegurando que “no tiene nada que anunciar” al respecto, que considera que antes de la Eurocopa “todo estará resuelto”, además de reconocer que disputar los Juegos Olímpicos es un sueño, pero no depende de él.

"Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he dicho que es un acontecimiento que no depende de mí. La decisión final siempre es de la misma persona (el club que le paga). No puedo opinar. Tomo distancia de las situaciones. Si no lo hiciera, aceptaría y haría lo que me dicen” expresó Mbappé al ser consultado sobre su participación en los Juegos Olímpicos.

"He dicho que no es un problema. Estamos en un esprint final. La idea de hacer un triplete es más importante que si me quedo o no. Estamos muy centrados en eso.”

"El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar” sentenció firme el francés ante la insistencia sobre su futuro.