¿Vestuario roto? La decisión de Luis Enrique que podría acercar la salida de Kylian Mbappe

El futuro de Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain, ha estado en el centro de la atención en las últimas semanas, ya que su contrato con el club parisino llega a su fin el próximo mes de junio. Aunque las negociaciones para su renovación parecen haberse estancado, su destino sigue siendo incierto, con el Real Madrid y el Liverpool mostrando interés en sus servicios.

El posible trasfondo de su salida se ha vuelto aún más intrigante con las recientes declaraciones del periodista de RMC Sport, Daniel Riolo, quien ha sugerido que las decisiones del entrenador del PSG, Luis Enrique, podrían estar influyendo en la decisión de Mbappé. Riolo criticó las decisiones técnicas de Enrique y su impacto en el papel de Mbappé en el equipo, afirmando que estas podrían provocar la salida del joven delantero. Según Riolo, Mbappé no se siente cómodo con el cambio de rol que ha experimentado desde la llegada de Enrique al banquillo del PSG la temporada pasada.

"Como está en su último año en el PSG, no se va a quejar. Sabe que se va a ir, así que traga, pero no le gusta el puesto en el que le pone Luis Enrique", afirmó Riolo, sugiriendo que Mbappé no está satisfecho con su situación actual en el equipo.

Además, Riolo no escatimó críticas hacia el técnico asturiano, calificando su actitud como despectiva y egoísta. Estas declaraciones han avivado aún más las especulaciones sobre el futuro de Mbappé y su relación con el cuerpo técnico del PSG.

A medida que se acerca la fecha de vencimiento de su contrato, la incertidumbre en torno al futuro de Mbappé continúa creciendo. Mientras tanto, los rumores sobre un posible traslado al Real Madrid o al Liverpool se mantienen en el aire, y algunos observadores sugieren que Mbappé podría estar más cerca de abandonar el Parque de los Príncipes de lo que se pensaba inicialmente.

El PSG, por su parte, parece estar preparándose para la posible salida de Mbappé, con rumores que apuntan a la búsqueda de un sustituto para el talentoso delantero. A medida que se desarrolla este "culebrón" Mbappé, los fanáticos y seguidores del fútbol en general están ansiosos por ver cómo se resolverá esta situación y hacia dónde se dirigirá el futuro de una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial.