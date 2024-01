¿Se va por esta razón? Erling Haaland podría llegar a este equipo

El mundo del fútbol ha sido testigo de un momento de gran relevancia durante la reciente gala de The Best, en la que Lionel Messi fue galardonado por tercera vez como el mejor jugador masculino otorgado por la FIFA. Sin embargo, la atención también se centró en Alf-Inge Haaland, padre del jugador Erling Haaland, quien hizo declaraciones que han desencadenado una conversación sobre el futuro del joven futbolista y su posible vinculación con el Real Madrid.

Según información obtenida por el diario español AS, se ha revelado que en el entorno de Erling Haaland se ha considerado la posibilidad de que el jugador busque un club como el Real Madrid para ampliar su reconocimiento a nivel global y elevar su rendimiento individual. Este debate ha puesto de manifiesto la idea de que vestir la camiseta blanca del Real Madrid podría llevar a Haaland a alcanzar una nueva dimensión, tanto en el ámbito deportivo como en el mediático.

Tras la gala, Alfie Haaland expresó su opinión sobre el resultado de las votaciones, reconociendo la justicia en la victoria de Messi, pero también manifestando su preocupación por la dificultad de repetir una temporada como la que Erling ha tenido, en la que su equipo, el Manchester City, ha logrado importantes triunfos con el jugador como pieza fundamental. Estas declaraciones han suscitado la impresión de que, en el Real Madrid, los logros de Haaland habrían sido suficientes para obtener un reconocimiento similar.

Erling Haaland ha demostrado su valía como delantero, siendo fundamental en los éxitos del Manchester City, incluyendo la consecución de la Premier League, la FA Cup y la Champions League. A pesar de sus destacadas actuaciones, el jugador no ha logrado obtener el Balón de Oro ni el premio The Best, lo que ha generado debates sobre si su desempeño habría sido más reconocido en un club como el Real Madrid.

El posible interés del Real Madrid en Haaland también ha despertado especulaciones sobre el mercado de fichajes, especialmente en comparación con Kylian Mbappé, quien se ha posicionado como un objetivo primario para el equipo. Se ha mencionado que la cláusula de salida de Haaland para equipos fuera de la Premier League podría ser asumible para el Real Madrid, lo que ha avivado el debate sobre la viabilidad de su fichaje en el club.

Rafaela Pimenta, representante del jugador, al igual que Mino Raiola en el pasado, siempre permite a sus clientes "tomar sus propias decisiones sobre su futuro". Si el jugador estrella del PSG decide quedarse en París, sería un cambio hacia el jugador noruego. Además, teniendo en cuenta que la cláusula de salida para equipos fuera de la Premier League está "más cerca de los 100 millones de euros que de los 200 millones", como se mencionó en este periódico. Una cantidad que el Real Madrid podría asumir fácilmente, considerando que tiene una "economía muy sólida" que le permitiría "considerar fichar a Mbappé y Haaland".

De momento, el noruego no se ha pronunciado abiertamente sobre su futuro y ha centrado sus esfuerzos en recuperarse de las lesiones y molestias que acarrea desde diciembre para estar a punto en estos meses que serán fundamentales tanto para el, como para su club, que sigue en disputa de todos los títulos posibles esta temporada y revalidar su condición de favoritos en la Premier League y la UEFA Champions League.