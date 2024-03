Esta es la verdadera razón por la que Kylian Mbappé no ha anunciado su fichaje por el Real Madrid (+Detalles)

El futuro de Kylian Mbappé continúa siendo una incertidumbre para todo el mundo. El delantero del Paris Saint-Germain le notificó a la junta directiva del PSG que se marcharía del club al final de la presente temporada en condición de “agente libre”; sin embargo, desde entonces, el capitán de la selección francesa no se ha pronunciado al respecto de su futuro para la próxima temporada.

De esta manera, a pesar de la falta de información del próximo destino de Mbappé para la venidera campaña 2024/25 del fútbol europeo, el reconocido diario español “MARCA” avisó, el pasado 19 de febrero, que el internacional francés ya tenía un contrato firmado con el Real Madrid.

Kylian Mbappé se pronunció sobre su futuro

El pasado viernes 22 de marzo, el delantero del PSG volvió a comparecer ante los medios de comunicación después de dos meses sin hacerlo. En calidad de capitán de la selección francesa, Kylian asistió a la rueda de prensa previo al encuentro amistoso ante su similar de Alemania, encuentro el cual se llevará a cabo este sábado 23 de marzo en el Groupama Stadium.

Asimismo, el atacante galo aclaró la situación con respecto a su futuro, puesto que mencionó que iba a dejarlo todo claro antes del comienzo de la venidera edición de la Eurocopa. "La Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces". Porque avisaba: "En la Eurocopa me centraré en la selección". Y es por eso que decía que si no ha anunciado nada todavía "es porque no tengo nada que anunciar", afirmaba Mbappé.

¿Por qué no avisa su llegada al Real Madrid?

Sin embargo, una de las preguntas que sigue incomodando a muchos de los aficionados, sobre todo del PSG y Rea Madrid, es la razón del por qué Mbappé no anuncia su destino para la próxima temporada. En este sentido, Jérôme Rothen, exjugador del PSG y comentarista de RMC Sport, se atrevió a dar su punto de vista al respecto.

"Lo anunciará antes de la Eurocopa. Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid queda eliminado de la Liga de Campeones contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales", explicaba quien fuera futbolista. "Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid, no lo hará. No anunciará nada", sentenciaba.

El PSG disputará la ida de los cuartos de final de la Champions League el próximo miércoles 10 de abril, fecha en la recibirá al Fútbol Club Barcelona en el Parque de los Príncipes por el primer partido de la eliminatoria.