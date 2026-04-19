Entre lágrimas: la historia de Íñigo que hizo llorar en la final de Copa del Rey

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La final de la Copa del Rey en La Cartuja, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, dejó emociones durante todo el partido. Ese 2-2 y su posterior definición en penales se llevó los focos del mundo del fútbol. Sin embargo, este cotejo no solo brindó historias dentro de la cancha.

Y es que justamente fuera del propio estadio de Sevilla quedó registrado uno de los momentos más bonitos relacionados a este compromiso en España.

Ese hecho lo firmó las cámaras del programa 'El Chiringuito de Jugones', con un autor fundamental conocido como Íñigo, quien fue tendencia por haber vivido el duelo a las afueras del recinto sevillano.

El seguidor de la Real Sociedad contó que solo tenía dos entradas para el partido decisivo y en medio de la emoción optó por cederlas a su esposa e hija para que vivieran la emoción dentro de las instalaciones.

La Real Sociedad y el llanto de Íñigo tras el pitazo de Copa del Rey

Fanático del cuadro vasco de toda la vida, contó que decidió dar los boletos a dos de las mujeres más importantes en su vida porque él ya había vivido esa primera conquista del club en 1987, precisamente ante el mismo Atlético de Madrid.

"Al final me he quedado fuera. Tenía acceso al campo, pero luego ha venido mí hija también y sin entrada. Y al final dije: 'intenta entrar, me quedo yo fuera, que yo ya lo he vivido en Zaragoza, hace 38 años", contó el hombre.

La historia de íñigo captó la atención en redes sociales, tras las imágenes reveladas de cómo vivió la final, sin ver las acciones del partido y solo escuchando la algarabía del público presente.

Al cierre de la jornada se erigió como todo un personaje, que además culminó en llanto cuando la Real Sociedad selló la conquista de esta edición de Copa del Rey, siendo la tercera en su palmarés.