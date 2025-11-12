Cantante internacional realizará concierto en Venezuela en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado que para el 2026 el cantante y compositor español Francisco Javier Álvarez, mejor conocido como Beret, llegará a Venezuela para realizar un concierto. A través de Instagram, el intérprete ha confirmado su show en el país el 8 de mayo.

En el poster no se ha revelado cuál será el recinto en el que cantará el joven 29 años, creador de grandes éxitos como “Vuelve”, “Cupido”, “Ojalá”, “Porfa no te vayas” y “Si te vuelvo a llamar”.

Mensaje de emoción

“La gira de 2026 va a ser un sueño, volvemos a cruzar el charco para cantarnos. El 14 de noviembre tendréis disponible la compra de boletos”, escribió el cantante en Instagram, con la confirmación de su espectáculo.

La gira lleva por nombre “Lo Bello y lo roto”, y visitará otros países como Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Chile y Argentina.

Internautas mostraron su felicidad por la futura llegada al país de Beret, nacido el 2 de julio de 1996, en la ciudad de Sevilla, España.

“Estoy viendo bien? Caracas por fin”, “Por fin Venezuela”, “Te espero en Caracas hermano”, son algunas de las opiniones.

¿Quién es el artista?

En el año 2019 Beret logró firmar contrato con la discográfica Warner Music Group, logrando dar el gran paso en Latinoamérica donde cuenta con un gran número de seguidores.

Ha logrado realizar colaboraciones con importantes cantantes, como con el colombiano Sebastián Yatra, con el tema “Vuelve”. Además, ha participado con otros como Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Lola Índigo, Aitana y la banda colombiana Morat.