Astrid Carolina Herrera alza su voz para denunciar que ha sido víctima de una estafa (+Detalles)

Este miércoles 27 de abril a través de su cuenta de Instagram la actriz y Miss Mundo 1984 Astrid Carolina Herrera, notificó a sus dos millones de seguidores que fue víctima de una fuerte estafa, tras hacerse viral en las plataformas digitales, una noticia de que se encontraba viviendo un delicado estado de salud que la había dejado en silla de ruedas.

La recordada Altagracia del Toro en la novela de RCTV “La mujer de judas”, compartió un carrusel de fotos de las publicaciones que había realizado una cuenta de Instagram con el nombre de Mayest Magazine, en el cual estaba en silla de ruedas y lanzada en el piso con el mensaje: “Mis articulaciones estaban hechas polvo. Solo un remedio que me salvó”, escribieron.

Igualmente, en las imágenes se aprecia un artículo del periódico español El País, alegando que la causa de la supuesta enfermedad de la Miss Miranda en el Miss Venezuela 1984, había sido por una artritis que destrozó sus articulaciones.

La denuncia de Astrid Carolina

Herrera no dudo en acompañar en el pie de foto de la publicación con un texto que demuestra la molestia por la falsa noticia, para engañar a sus miles de fanáticos en el país.

“Mi gente bella no se dejen engañar las imágenes aquí publicadas fueron realizadas con Photoshop utilizaron mi imagen sin ningún permiso es una ESTAFA. Ni sufro de las articulaciones, ni usé, ni uso, ni usaré un GEL, que es una gran ESTAFA y mucho menos he estado en sillas de ruedas. No se dejen ENGAÑAR, escribió.

Las reacciones

Los internautas quedaron impactados con la fuerte post, al igual, que compañeros del medio artístico quienes reaccionaron con mensajes de apoyo, entre ellos Franklin Salomón, Roxana Díaz y Karina Braun.