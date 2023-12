La batalla de Karol G con quienes piensan que su relación con Feid "es falsa"

En el mes de junio, unas fotografías confirmaron lo que se venía sospechando: la relación sentimental entre los colombianos Karol G y Feid, quienes llevaban meses desatando cualquier tipo de rumor sobre lo que sucedía entre ellos. Tomados de la manos fueron vistos los artistas, quienes pusieron a un lado su preocupación por la prensa y expresaron su amor.

Después de eso, han salido numerosas muestras de amor entre ellos, así como la compañía del reggaetonero en los eventos importantes a los que asiste su novia. En medio de lo que se comenta acerca de ellos, muchos aseguran que la relación es un teatro, pues un video en el que se saludaban como dos amigos generó dudas entre los fanáticos. “Al chismoso hay que tenerlo confundido", escribió 'La Bichota' tras las especulaciones.

Ahora, unas nuevas declaraciones de la reggaetonera tumban todas esas teorías, pues demostró que está más enamorada que nunca y se siente feliz de tener a su lado a una persona como Salomón Villada (nombre real del cantante). "Es una bendición para mi tener una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo. A veces estoy ocupada en una entrevista y no puedo contestar una llamada o a veces tengo un día entero en el que no cojo ni el teléfono y no puedo no responder, entonces en vez de decir ‘¿qué estaba haciendo?’, entiende perfectamente qué estaba haciendo“, dijo a Billboard.

“Eso definitivamente hace que una relación que tenga, a pesar de lo que hago, sea más duradera o sea más tranquila y sea más especial”, recalcó la cantante de "Gatúbela". El pasado 2 de diciembre, el intérprete de "Classy 101", sorprendió la antioqueña en su concierto en Medellín, Colombia. En tarima, complacieron a los seguidores con "Friki", el tema que grabaron cuando posiblemente su amorío comenzaba.

¿Qué dicen los fans?

Durante la revolución en la que decían que Karol G jugaba con el 'Ferxxo', algunos internautas respondieron al comentario de la paisa: “Al que tienes confundido es a Feid”, “¡Wow! Todo fue una falsa con Feid”, “Pobre Feid, el confundido es él” y “Ya di que no quieres nada con Feid y que amas a Anuel”.