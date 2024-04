Preocupa el estado de salud de Sheryl Rubio tras ser diagnosticada con una terrible enfermedad

En los últimos días, la salud de la actriz y cantante venezolana Sheryl Rubio ha tenido inquietos a sus fanáticos, quienes se angustiaron con las ultimas declaraciones de la criolla, en las que informó haberse contagiado de una enfermedad que creyó que "era parte del pasado".

La caraqueña hizo uso de sus historias en Instagram para explicar que está padeciendo del COVID-19 a pesar de cumplir a cabalidad con todas las medidas de bioseguridad, para evitar esta enfermedad que inició en el año 2020 y acabó con la vida de tantas personas alrededor del mundo.

"Tengo COVID-19. Yo pensé que el COVID era una cosa del pasado, pero me desperté con el dolor en la garganta más horrible y estuve con fiebre", comentó la actriz.

Asimismo, la protagonista de la serie venezolana "Somos tú y yo", tranquilizó a sus seguidores al informar que se siente un poco mejor pero aún está en cuarentena. "Me voy a quedar todo el día en la casa. Recomiéndenme películas y cosas para ver. Ayer estuve en la casa, no podía ver películas, me sentía mal", agregó.

Sus planes se fueron al suelo

Debido a la enfermedad, Rubio tuvo que suspender ciertas actividades que tenía pautadas junto a su esposo, Luke Shapiro, el cual se desconoce si también contrajo el virus. En sus declaraciones, la cantante lamentó no haber podido asistir al concierto de Bad Bunny.

"Hoy se suponía que iba a ir al concierto de Bad Bunny y ya no puedo ir porque tengo COVID-19. Iba a ir con una marca que también me llevó a RBD. Me siento triste de no poder ir a ver a Bad Bunny", expresó.

Se presume que la actriz pudo haberse contagiado en Japón, país que visitó recientemente con su esposo tal como lo compartió en sus redes sociales. Un costoso viaje en el que gastaron 30 mil dólares cada uno pero tuvieron la oportunidad de conocer hermosos lugares de este majestuoso lugar.