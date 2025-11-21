LVBP

LVBP: Magallanes se reencuentra con la victoria y le mete una zancadilla a Bravos

La Nave llegó a esta cita con dos derrotas al hilo y aun así evitó que los insulares se acercaran al liderato

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 10:23 pm
Foto: @magallanesbbc
Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita iniciaron en la noche de este jueves una serie que se extenderá hasta el viernes. Para este primer careo, el conjunto carabobeño fue de menos a más para terminar ganando por 9 a 2, en el Estadio Nueva Esparta, y así cortar su racha negativa.

Magallanes conquistó la isla con buenas conexiones

El encuentro comenzó con mucho movimiento de ambos bandos. En el primer inning, la Nave rompió el cero gracias a un doble de Leandro Pineda. Sin embargo, los insulares le dieron vuelta a las cosas en un parpadeo. En la parte baja, Moisés Gómez igualó el marcador con un elevado de sacrificio, mientras que Juan Santana puso otra en el segundo con jonrón solitario.

Pero luego de ese par de anotaciones, los lanzadores del Magallanes estuvieron intraficables. El abridor Ricardo Sánchez retiró a 11 bateadores de manera seguida, algo que inspiró a los relevistas Amilcar Chirinos, Jaiker Chirinos, Felipe Rivero y José Franco a no permitir más imparables.

A su vez, en el lado ofensivo, Diego Castillo puso arriba nuevamente a los filibusteros con jonrón de dos rayitas en el cuarto, en tanto que Carlos Rodríguez impulsó una tras batear para doble matanza con las bases llenas.

Ya en la parte alta del noveno, la visita amplió la ventaja para certificar el triunfo con un rally de cinco carreras. Andretty Cordero inició la fiesta de batazos con sencillo, y le siguieron con conexiones similares Sandy León, Tucupita MarcanoLeandro Pineda, este último con par de empujadas.

De esta manera, Navegantes del Magallanes (12-17) retoma el camino del triunfo en su intento por salir del sótano. Por su parte, Bravos de Margarita (15-14) sufre un duro revés a sus aspiraciones de colarse en la cima de la clasificación.

 

Jueves 20 de Noviembre de 2025
